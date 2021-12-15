التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تونس في كأس العرب

تنطلق منافسات دور الأربعة ببطولة كأس العرب بمواجهة مثيرة تجمع بين منتخبي تونس ومصر على ملعب ”974“ بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، ويديرها الحكم الإيراني علي رضا فاغهاني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و2 بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس 1 بصوت المعلقين أحمد الطيب وهيكل الصغير بجانب قناة أون تايم سبورتس المصرية.

🔴 🎥 | جانب من تحضيرات الجهاز الفنى للمباراة ؛ و محاضرة الجهاز الفنى للاعبيين قبل مباراة تونس غدآ 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/emiWWBHLMK — EFA.eg (@EFA) December 14, 2021

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة عقب الفوز على لبنان بنتيجة 1-0 والسودان بنتيجة 5-0 ثم التعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1 والصدارة بأفضلية اللعب النظيف.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على حساب الأردن في دور الثمانية بالبطولة بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب تونس بعد أن تصدر المجموعة الثانية بعدما فاز على موريتانيا بنتيجة 5-1 ثم الخسارة أمام سوريا بنتيجة 2-0 والفوز على الإمارات بنتيجة 1-0.

ولعب منتخب تونس في ربع النهائي ضد عمان وحقق الفوز بنتيجة 2-1.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي مصر وتونس بدأت في تصفيات أولمبياد 1960 وتفوق الفراعنة بنتيجة 3-1 ثم تعادلا دون أهداف وتجدد الموعد في تصفيات أولمبياد 1972 ولكن هذه المرة تفوق المنتخب التونسي بعد الفوز بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب وفوز مصر في الإياب بنتيجة 2-0.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1978، وفاز الفراعنة بنتيجة 3-2 ولكن نسور قرطاج حققوا فوزًا عريضًا في لقاء الإياب بنتيجة 4-1 كما تفوق منتخب تونس في أولمبياد 1988 بعد التعادل دون أهداف في تونس والفوز بنتيجة 1-0 في مصر.

وتقابل المنتخبان في كأس العرب عام 1988 وفاز منتخب مصر بنتيجة 1-0، وتعادل المنتخبان بنتيجة 2-2 ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1992 كما تفوق المنتخب التونسي في تصفيات مونديال 1998 بالفوز بنتيجة 1-0 والتعادل دون أهداف.

وفاز منتخب تونس بنتيجة 1-0 في كأس الأمم الأفريقية 2000 ورد الفراعنة بالفوز بالنتيجة ذاتها في أمم أفريقيا 2002 ثم تفوق نسور قرطاج في تصفيات أمم أفريقيا 2015 بالفوز بنتيجة 1-0 و2-1 ذهابًا وإيابًا وتغلبوا بنتيجة 1-0 في تصفيات أمم أفريقيا 2019 قبل أن يفوز منتخب مصر بنتيجة 3-2.

أفكار كيروش

يبحث منتخب مصر عن استكمال مشواره نحو المباراة النهائية أملاً في استعادة اللقب الغائب منذ عام 1992 وهي النسخة التي حقق لقبها الفراعنة.

وأظهر المنتخب المصري مستويات طيبة في اللقاءات الماضية رغم غياب نجومه المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي بخلاف غياب لاعبي بيراميدز والمصري.

ويبقى لقاء تونس بمثابة مواجهة خاصة للمنتخب المصري، بحسب ما أكده عبد الظاهر السقا قائد الفراعنة الأسبق، لـ“إرم نيوز“ مشيرًا إلى أن نسور قرطاج دائمًا ما كانوا يمثلون عقدة للمنتخب المصري خاصة في سنوات التسعينيات من القرن الماضي ولكن الأمور اختلفت فالجيل الحالي للمنتخب التونسي أقل من سابقيه.

وأوضح أن منتخب تونس يمتاز بالأداء التكتيكي المميز واستغلال الأخطاء بجانب امتلاكه الخبرات، مشيرًا إلى أن سيف الدين الجزيري أثبت قدراته كمهاجم ممتاز وهو يعلم ذلك جيدًا لأنه كان صاحب صفقة انتقاله إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي طنطا.

ووجه السقا نصيحة للمنتخب المصري قبل لقاء تونس بالصبر والحذر التكتيكي؛ لأن نسور قرطاج يستطيعون أن يصلوا للمرمى بأقصر الطرق.

ويفتقد المنتخب المصري جهود اللاعب المخضرم أيمن أشرف وربما لا يلحق الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي حارس المرمى وحمدي فتحي لعدم الجاهزية رغم مشاركتهم في المران الأخير.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قبل هذه المواجهة إن فريقه سيقاتل لتقديم أفضل أداء ممكن، مبديا سعادته بالوصول لهذه المرحلة من البطولة التي يسعى خلالها لتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

ومن المرجح أن يعتمد كيروش على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس محمد الشناوي أو محمد صبحي في حماية العرين وأمامه الرباعي محمود حمدي الونش وبجواره أحمد حجازي أو أحمد ياسين ويمينًا يعود أكرم توفيق بعد غيابه عن لقاء الأردن للإيقاف، بينما يقود الجبهة اليسرى أحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره مهند لاشين أو حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة مع ثلاثي الهجوم أحمد سيد زيزو وحسين فيصل ومروان حمدي.

خطط الكبير

يبدو المنتخب التونسي أكثر جاهزية بدنيًّا من الفراعنة خاصة أنه حسم الأمور أمام عمان في الوقت الأصلي بخلاف أنه حصل على راحة إضافية لمدة 24 ساعة.

ويتطلع منتخب نسور قرطاج لاستكمال مشواره نحو اللقب العربي الغائب منذ التتويج الوحيد عام 1963.

وأكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس قبل المباراة أن فريقه في نسق تصاعدي ويؤمن بحظوظه في التأهل رغم صعوبة اللقاء أمام مصر، ولكنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن مواجهة الفراعنة.

ورغم تصريحات الكبير التي تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل إلا أن خالد بدرة نجم منتخب تونس الأسبق أكد لـ“إرم نيوز“ أن المواجهة متكافئة تماما في رأيه، وسيحسمها فقط الجاهزية البدنية بين المنتخبين.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي يملك بعض عناصر الخبرة في تشكيلته ولكن المنتخب المصري أيضًا أظهر الحماسة والروح القتالية وهو ما يجعل المنتخبان مرشحين للفوز واللقاء سيكون خارج التوقعات.

ويدعم صفوف منتخب تونس اللاعب منتصر الطالبي مدافع روبن كازان الروسي كما يعود الثلاثي علي معلول وحمزة المثلوثي وياسين الشخاوي بعد التعافي من الإصابات وفيروس كورونا.

منذر الكبير: تونس جاهزة "للمعركة" أمام مصر في كأس العرب https://t.co/M7wCpTk3Et pic.twitter.com/HIQzmVlWFF — إرم سبورت (@EremSports) December 14, 2021

ويعتمد المنتخب التونسي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى معز حسن وأمامه رباعي خط الدفاع ياسين مرياح وبلال العيفة ويمينًا محمد دراجر ويسارًا محمد أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط غيلان الشعلالي أو محمد علي بن رمضان وبجواره فرجاني ساسي وأمامهما حنبعل المجبري وعلى الأطراف نعيم السليتي ويوسف المساكني مع المهاجم سيف الدين الجزيري.

وربما يفكر الكبير في العودة إلى طريقة ثلاثة المدافعين مع انضمام الطالبي ومنح حرية أكبر للأطراف حال جاهزية معلول لقيادة الجبهة اليسرى وعودة المثلوثي للجبهة اليمنى.