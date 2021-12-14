مرتضى منصور: كارتيرون أرسل لي "خطة هروبه من الزمالك" بالخطأ.. وهذه أسماء الجهاز المعاون (فيديو)

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي، قرر تعيين مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك السابق كمدرب عام في جهاز المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، كما تقرر تعيين أمير عزمي مجاهد، كمدرب مساعد.

وكشف مرتضى، أنه لم يتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي على أسماء، بعد عدة جلسات مع الفرنسي -حيث ماطل الأخير- في تحديد الأسماء التي يريدها، رغم عرض عدد من كبير من مدربي النادي عليه.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك، في تعيين مدربين مصريين كمساعدين للمدرب الفرنسي، الذي لا يوجد في جهازه أي مساعد مصري، وهو ما يرفضه الفرنسي تمامًا.

وكشف مرتضى منصور، أن كارتيرون أرسله له عبر الهاتف ما وصفه بـ“خطة هروبه من نادي الزمالك“ بالخطأ، بدلًا من إرسالها لشخص آخر، لم يكشف اسمه، في إشارة ربما إلى مدير أعماله.

وقال مرتضى موجهًا حديثه لكارتيرون : ”اتق الله، أنت هربت من قبل، ومع ذلك نحن مساندون لك“.

وأعلن مرتضى عن إحالة عدد من أفراد اللجنة، التي كانت تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إلى التحقيق، بسبب ما وصفه بإهدار المال العام، بسبب التفريط في عدد كبير من ناشئي النادي المميزين، وعلى رأسهم حسين فيصل، لاعب سموحة حاليًا، ومنتخب مصر.

وقال مرتضى، إن فاروق جعفر، وحسين السيد، وعمرو أدهم، وطارق جبريل، سيخضعون للتحقيق، بسبب التفريط في عدد من ناشئي النادي.

وكانت والدة لاعب منتخب مصر، حسين فيصل، قد كشفت في لقاء تلفزيوني، أن نجلها تم الاستغناء عنه، لإفساح المجال لنجل أسامة نبيه، مدرب الزمالك السابق بالقيد، بدلًا منه.

هل طلب مساعدات من تركي آل الشيخ؟

إلى ذلك، نفى مرتضى منصور، ما تردد عن طلبه مساعدات من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لنادي الزمالك.

وأكد مرتضى، أن هذه إشاعات لم تحدث، وأشار إلى أن كبريائه من كبرياء نادي الزمالك.