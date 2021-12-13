محمد أبوجبل حارس الزمالك يثير الجدل حول انفصاله عن زوجته بهذا التصرف (صورة)

أثار محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك المصري الجدل والشائعات حول انفصاله عن زوجته ”الأميرة سمارة يحيي“ صاحبة الجنسية الجزائرية.

وأقدم أبوجبل على خطوة وصفها بعض المتابعين بأنها جاءت بعد انفصال الطرفين، حيث قام حارس الزمالك بإلغاء متابعة زوجته على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

ولم يكتف محمد أبو جبل بتلك الخطوة، بل قام بحذف صورته مع زوجته التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري حيث كان يهنأها بقدوم عيد الفطر، وكتب عليها: ”عيد سعيد وكل عام وأنتى عيدى“، لترد قائلة: ”لعزيز لغالى ديالى وكل يوم وأنت عيدى“.

وعلى الفور قامت زوجة أبو جبل بإلغاء متابعة حارس الزمالك على ”إنستغرام“ وقامت بحذف الصور الخاصة بهما.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من محمد أبوجبل أو زوجته حول حقيقة الأمر، ما أثار الجدل والشائعات حول انفصالهما.

وعقد محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرانه، يوم 8 أبريل من العام الجاري، في حفل عائلي بأحد فنادق القاهرة، على الجزائرية أميرة يحيى سمارة المشهورة بـ“سمارة يحيى“.

وأقام أبو جبل حفل زفافه وسط أجواء عائلية، وحضور زميله عبدالله جمعة من الفريق الأول للزمالك.

وعقد أبو جبل قرانه قبل يومين من مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي التي أقيمت، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

من هي سمارة يحيى؟

سمارة يحيى، التي تبلغ من العمر 29 عاما، تنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة الليسانس في التسويق ونظمت دراسات في إنجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

توجت سمارة يحيى بلقب ملكة جمال الجزائر عام 2018، ثم ملكة جمال العرب في 2019.

وفي الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المسابقة، في تصريحات لجريدة ”النهار“ الجزائرية، إلى أنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب ”إخلالها بالعقد المبرم بينهما“.

وأوضح أنه خلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف ”الأميرة سمارة“، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.