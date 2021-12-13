رئيس اتحاد الكرة المصري يثير الجدل بحديثه عن حل أزمة تعارض أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية (فيديو)

أثار أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، الجدل بحديثه عن اقتراب حل أزمة تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي وستقام بالإمارات، خلال فبراير المقبل.

وخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة في وقت سابق، مطالبا إياه بـ“الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة“.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد ”من غير شرح كثير ولف ودوران ومع احترامي للبعض لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ولو ثمة مَن يرى أن منتخب مصر أقل أهمية من أي جهة فهو مخطئ“.

وأضاف ”الحفاظ على كل الحقوق موجود ولكي لا نضيع وقت كثيرا ودون تفسير، الأزمة محلولة، والمنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بكامل نجومه، والنادي الأهلي ،أيضا، سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهذا على مسؤوليتي، وهناك أمور لو قيلت الآن ستفسد الموضوع، ونحن لسنا بمعزل عن القضية؛ لأن هناك مَن يعمل دون كلام كثير، واتحاد الكرة طبعا كان له دور وليس كل ما يعرف يقال“.

أحمد مجاهد: من دون تفسير المنتخب المصري سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بكامل نجومه، والنادي الأهلي أيضاً سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه

وهاني حتحوت يفسر التصريحات حسب ما فهمه 💬🎤#الماتش #صدى_البلد@HHathout#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/uGfmO8g70G — صدى البلد (@baladtv) December 12, 2021

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أعلن إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون في نفس موعدها المحدد سابقا وهو الـ9 من يناير المقبل.

وكانت هناك محاولات لإقامة البطولة في وقت مبكر لتنتهي في بداية فبراير حتى لا يحدث تضارب مع موعد انطلاق كأس العالم للأندية، ولكن لم يعلن أي شيء حتى الآن بهذا الشأن.

ومن المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من الـ9 من يناير إلى الـ6 من فبراير، بينما تنطلق منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي المصري خلال الفترة من الـ3 إلى الـ12 من فبراير.

كما تطرق مجاهد للحديث عن مدرب منتخب مصر، كارلوس كيروش، قائلا ”عقد كيروش سينتهي بنهاية كأس العالم، يوم الـ18 من ديسمبر 2022، كما أن عقده ينتهي بشكل تلقائي في حال عدم التأهل إلى المونديال“.

وأضاف ”كنت أتمنى أن أجدد عقد كيروش حتى كأس العالم 2026، وأول توصية أقدمها للمجلس الجديد هو تجديد عقده، مع إعطاء الحرية الكاملة من أجل استكمال مشواره مع المنتخب“.

وأشار مجاهد إلى أن اتحاد الكرة سوف يفتح باب الترشح للانتخابات بين الـ14 والـ20 من ديسمبر الجاري، على أن يعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم الـ25 من ديسمبر.