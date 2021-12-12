أسامة نبيه يبرئ نفسه من اتهامه برحيل حسين فيصل عن الزمالك: كارتيرون المسؤول (فيديو)

رد أسامة نبيه المدرب العام السابق للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اتهامه بالتسبب في رحيل حسين فيصل لاعب الفريق السابق عن النادي الأبيض مجانًا إلى سموحة.

وأثارت والدة حسين فيصل، لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر، الجدل بشأن أسباب رحيل نجلها عن نادي الزمالك، قبل أن يتألق بشدة مع الفراعنة، خلال المشاركة في بطولة كأس العرب 2021.

ورحل فيصل، البالغ 20 عامًا، عن الزمالك نهاية الموسم الماضي، وانتقل لسموحة، وضمه كارلوس كيروش، مدرب مصر، لقائمة الفراعنة في كأس العرب.

عائلة حسين فيصل تتهم أسامة نبيه بالتسبب في رحيل اللاعب عن الزمالك لقيد نجله (فيديو) https://t.co/pJ9KtmEKcW pic.twitter.com/gdhw4KWTWW — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

وقال نبيه في تصريحات تليفزيونية: “ كارتيرون المدير الفني هو الذي يقرر من الذي يرحل أو يستمر، فهو المسؤول هو واللجنة المعينة ولجنة الكرة، ولا ألقي بالتهم جزافًا ولكن أقول حقائق“.

وأوضح: ”استقلت من منصبي بالزمالك بسبب تحفظي على إدارة ملف كرة القدم بالنادي، وأعود لأؤكد أنه لا يوجد أي قرار استغناء عن أي لاعب يصدر دون موافقة المدير الفني لنادي الزمالك“.

وأضاف: ”قدمت ورقة توصية للجنة التي كانت تدير النادي ولجنة الكرة، أطالب فيها إعارة لاعبي الزمالك تحت السن وكان من ضمن الأسماء حسين فيصل، وابني يوسف وعدد آخر من اللاعبين، وتسعيرة إعارة ناشئي الزمالك كانت 2 مليون جنيه آنذاك“.

وواصل: ”كارتيرون هو المسؤول عن رحيل حسين فيصل، في إحدى الفترات كان اللاعب غير منتظم في التدريبات، وكنت أعلم أنه سينتقل إلى نادي سموحة، لذلك أوصيت حسين لبيب رئيس الزمالك وقتها بإعارة كل اللاعبين الشباب وعدم التفريط فيهم مجانًا، وكنت أرغب في إعارة ابني يوسف أيضًا لأنه لن يشارك مع المدرب الفرنسي“.

وتابع: ”إذا كنت تسببت في رحيل حسين فيصل فلدي الشجاعة للقول إني أفسحت الطريق لنجلي يوسف، ولكن الحقيقة غير ذلك، نجلي لاعب مميز وهداف فريقه، ولكن لو كان استمر حسين فيصل مع الزمالك لن يشارك مع كارتيرون، كما لن يشارك ابني ولا أي لاعب من الشباب سيشارك معه“.

يذكر أن أداء فيصل مع سموحة، منحه فرصة تمثيل مصر في كأس العرب، فشارك في 3 مباريات وسجل هدفًا، وأرسل تمريرة حاسمة.

وقالت والدة اللاعب الشاب في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كنت أتواجد معه في القاهرة، وكان يذهب للمران كل يوم، ثم قال لي، إنه لن يذهب مجددًا. قال لي، إن أسامة نبيه، مدرب عام نادي الزمالك السابق، سيقوم بتسجيل يوسف نجله، بدلًا منه، وبالتالي، هو لا يريد اللعب مع الزمالك، وتواصل مع باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، وقال له، إنه لن يلعب معه من الأساس“.

وأضافت: ”حسين قال لي هم لا يريدونني أن ألعب، لأن أسامة نبيه سيقوم بقيد ابنه مكاني. كل يوم يذهب للمران، ولا يشارك، ويجلس على مقاعد البدلاء؛ لهذا كان لا يريد الذهاب للمران“.

وأردفت: ”أسامة نبيه، قال في التلفزيون، إنه يمنح حسين فيصل إجازة، ويعود مصابًا، بعد ذلك، وهذا لم يحدث. لم يذهب للمران وهو مصاب، كان يتدرب يوميًا. أسامة نبيه هو سبب رحيله عن الزمالك، وكارتيرون قال له، مستحيل ألاعبك“.

وأشار إسلام فيصل، شقيق حسين: ”أخي رحل بطريقة سيئة عن الزمالك، حيث تلقى مكالمة هاتفية من نبيه، أبلغه فيها أنه سينتقل إلى فريق طلائع الجيش، ولم يوافق حسين. المكالمة كانت أمامي، رد نبيه بأن الزمالك سيستغني عنه مجانا، في اليوم التالي، وصلنا خطاب الاستغناء من نادي الزمالك“.