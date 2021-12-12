ميرور: الأهلي المصري يثير أزمة في ليفربول وباقي أندية الدوري الإنجليزي

تسلل القلق إلى ليفربول بشدة بعدما علم الألماني يورغن كلوب المدير الفني للفريق إمكانية انطلاق كأس الأمم الافريقية قبل أسبوع واحد من الموعد المخطط لها مما يعني فقد لاعبيه البارزين محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا لمدة أطول.

ومن المقرر حاليًا أن تقام البطولة في الكاميرون بين التاسع من يناير/كانون الثاني وتنتهي في السادس من فبراير/شباط المقبلين.

ويأمل ليفربول في الإبقاء على نجميه صلاح وماني، وكذلك لاعب الوسط نابي كيتا، لأطول فترة ممكنة في مواجهة مهمة ضد تشيلسي أحد أبرز منافسيه على اللقب على ملعب ستامفورد بريدج في الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل.

لكن صحيفة ”ميرور“ البريطانية قالت إن الأهلي المصري قد يفسد مخططات ليفربول بعدما تقدم بطلب للاتحاد الافريقي (الكاف) يقترح فيه انطلاق البطولة في الثالث من الشهر المقبل بدلا من التاسع.

ويعني هذا على الأرجح أن ليفربول وفرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى قد تفقد نجومها الأفارقة في وقت مبكر مما كانوا يأملون، حيث يستند الأهلي بطل دوري أبطال افريقيا في طلبه على مشاركته في كأس العالم للأندية وضرورة عدم فقد لاعبيه بالمنتخب المصري وكذلك المنتخبات الافريقية الأخرى المشاركة في كأس الأمم.

ومن المقرر أن يشارك حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في كأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تنطلق قبل ثلاثة أيام من انتهاء كأس الأمم الأفريقية، وهذا يعني على الأرجح أن الأهلي سيشارك في البطولة بدون العديد من اللاعبين الرئيسيين.

على رأسها الانسحاب.. سيناريوهات تنتظر الأهلي المصري في أزمة كأس العالم للأندية https://t.co/UrT1Wj5eYR pic.twitter.com/VYKgzkWQwC — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

ويثق كلوب في أن ليفربول سيتلقى دفعة في العام الجديد وأن يكون صلاح وماني متاحين لمواجهته القوية مع تشيلسي، حيث من المقرر أن يخوض ماني أول مباراة مع السنغال في كأس الأمم الافريقية ضد زيمبابوي في 10 يناير بينما يقود صلاح منتخب مصر أمام نيجيريا بعد 24 ساعة.

وإذا تحققت أمنيات كلوب فمن المحتمل أن يغيب صلاح وماني وكيتا عن مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد وكريستال بالاس، بالإضافة إلى مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ونصف نهائي كأس كاراباو.

لكن إذا انطلقت البطولة مبكرا أسبوع واحد على حسب طلب الأهلي، فسيُحرم آرسنال من خدمات توماس بارتي وبيير إيمريك أوباميانغ ونيكولاس بيبي ومحمد النني في مواجهة مانشستر سيتي في يوم رأس السنة الجديدة، وقد يخسر تشيلسي أيضًا إدوارد ميندي وحكيم زياش في مباراتهما مع ليفربول.

ولا شك أن غياب صلاح وماني تحديدا سيؤثر بشدة على ليفربول، بعد أن سجلا 30 هدفًا هذا الموسم ويمكن القول إن الهداف المصري هو اللاعب الأكثر تألقا في أوروبا حاليا بعدما سجل 21 هدفًا وصنع تسع تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وطالب الأهلي الاتحاد المصري بتحمل مسؤولياته بعد تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة مونتيري المكسيكي في الخامس من فبراير/شباط وبعد ذلك بثلاثة أيام يلعب الفائز منهما ضد بالميراس بطل كأس كوبا ليبرتادوريس.

وبسبب تعارض مواعيد البطولتين سيكون على المنتخب المصري عدم الاستعانة بلاعبي الأهلي أو يكون على بطل دوري أبطال أفريقيا خوض كأس العالم بدون العديد من لاعبيه المحليين والمحترفين الأفارقة.