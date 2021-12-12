إقالة أوبير فيلود من تدريب منتخب السودان بعد الفشل في كأس العرب

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم إقالة الفرنسي أوبير فيلود من تدريب المنتخب الأول؛ بعد الفشل الذريع في كأس العرب فيفا 2021، التي تقام حاليا في قطر.

واستقر اتحاد الكرة السوداني على تعيين طاقم وطني لقيادة صقور الجديان في كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

ولم يكشف الاتحاد السوداني عن شخصية مدرب صقور الجديان الجديد.

وخرج منتخب السودان بخيبة أمل من البطولة العربية ”كأس العرب فيفا 2021″، بعد أن خسر مبارياته الثلاث أمام الجزائر ومصر ولبنان.

ووفقا للأرقام، فإن المنتخب السوداني كان الأسوأ بين المنتخبات على الإطلاق، إذ استقبلت شباكه 10 أهداف، وهو المنتخب الوحيد الذي فشل في تسجيل أي هدف.

كما فشل منتخب صقور الجديان في الحصول على أي نقطة، بعد أن خسر جميع مبارياته الثلاث أمام كل من: الجزائر (0-4)، ومصر (0-5)، لبنان (0-1).

ويقع المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2022، رفقة منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا.

وسيصعد أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعات الـ6 إلى الدور الثاني رفقة أفضل 3 منتخبات أصحاب المركز الثالث ليكتمل دور الـ16.