عائلة حسين فيصل تتهم أسامة نبيه بالتسبب في رحيل اللاعب عن الزمالك لقيد نجله (فيديو)

أثارت والدة حسين فيصل، لاعب نادي سموحة ومنتخب مصر، الجدل بشأن أسباب رحيل نجلها عن نادي الزمالك، قبل أن يتألق بشدة مع الفراعنة، خلال المشاركة في بطولة كأس العرب 2021.

ورحل فيصل، البالغ 20 عامًا، عن الزمالك نهاية الموسم الماضي، وانتقل لسموحة، وضمه كارلوس كيروش، مدرب مصر، لقائمة الفراعنة في كأس العرب.

أداء فيصل مع سموحة، منحه فرصة تمثيل مصر في كأس العرب، فشارك في 3 مباريات وسجل هدفًا، وأرسل تمريرة حاسمة.

وقالت والدة اللاعب الشاب في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”كنت أتواجد معه في القاهرة، وكان يذهب للمران كل يوم، ثم قال لي، إنه لن يذهب مجددًا. قال لي، إن أسامة نبيه، مدرب عام نادي الزمالك السابق، سيقوم بتسجيل يوسف نجله، بدلًا منه، وبالتالي، هو لا يريد اللعب مع الزمالك، وتواصل مع باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، وقال له، إنه لن يلعب معه من الأساس“.

وأضافت: ”حسين قال لي هم لا يريدونني أن ألعب، لأن أسامة نبيه سيقوم بقيد ابنه مكاني. كل يوم يذهب للمران، ولا يشارك، ويجلس على مقاعد البدلاء؛ لهذا كان لا يريد الذهاب للمران“.

وأردفت: ”أسامة نبيه، قال في التلفزيون، إنه يمنح حسين فيصل إجازة، ويعود مصابًا، بعد ذلك، وهذا لم يحدث. لم يذهب للمران وهو مصاب، كان يتدرب يوميًا. أسامة نبيه هو سبب رحيله عن الزمالك، وكارتيرون قال له، مستحيل ألاعبك“.

وأشار إسلام فيصل، شقيق حسين: ”أخي رحل بطريقة سيئة عن الزمالك، حيث تلقى مكالمة هاتفية من نبيه، أبلغه فيها أنه سينتقل إلى فريق طلائع الجيش، ولم يوافق حسين. المكالمة كانت أمامي، رد نبيه بأن الزمالك سيستغني عنه مجانا، في اليوم التالي، وصلنا خطاب الاستغناء من نادي الزمالك“.

وعرض البرنامج نسخة من الخطاب الرسمي، الموجه من قبل اللجنة المؤقتة التي رحلت عن القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، للاعب حسين فيصل، جاء فيه الآتي: ”اللاعب حسين فيصل، لاعب نادي الزمالك، نخطرك بإنهاء التعاقد مع النادي، وعدم قيدك بقوائم فرق كرة القدم بنادي الزمالك عن الموسم الحالي 2022-2021، ونشكرك على ما قدمته خلال فترة تعاقدك مع النادي، متمنين لك التوفيق والنجاح، في استكمال مسيرتك الرياضية في مجال كرة القدم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام“.

من جانبه، علق أحمد حسام ”ميدو“ عبر برنامجه الرياضي ”الريمونتادا“، قائلًا: ”أقول لوالدة حسين فيصل، إن أسامة نبيه، من الشخصيات المحترمة والعادلة، ولا يمكن أن يكون وضع ابنه مكان حسين لأهداف شخصية، ولكن قد تكون الصورة قد ظهرت هكذا لحسين. وفي الكرة في النهاية، هذه ليست نهاية العالم. وبالطبع، ما حدث كان غلطة، وعلى النادي عمل عقد للاعب، ثم إعارته“.

وأضاف ميدو: ”ربنا عوّض حسين ومتألق حاليًا مع منتخب مصر وسموحة، وبإذن الله سيعود للزمالك مرة ثانية“.