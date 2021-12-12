الكشف عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي وحجازي قبل مباراة مصر ضد تونس

كشف اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل وتشخيص إصابة الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي، لاعبي المنتخب المصري، قبل مواجهة تونس المقبلة في نصف نهائي كأس العرب 2021.

وكان حمدي فتحي تعرض للإصابة خلال مواجهة الأردن في ربع النهائي وتم استبداله اضطراريا بينما استكمل الشناوي اللقاء بعد سقوطه.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، يوم الأحد ”أكدت نتائج الأشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية“.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن ”النتائج جاءت كما كان متوقعا، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل“.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي، مدافع الفراعنة، من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قرر منح جميع اللاعبين راحة اليوم سيتم قضاؤها داخل مقر إقامة الفريق، على أن يستأنف استعداداته للقاء تونس.

وكان منتخب مصر تغلب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين وتأهل لنصف نهائي كأس العرب.

بينما نجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل بعد الفوز على عُمان بهدفين مقابل هدف واحد.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب حتى السبت الـ18 من ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب.

وكان كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر، قال إنه من غير الواضح موقف اللاعبين من المشاركة في مباراة تونس المقبلة، وأكد أنه سينتظر رأي الجهاز الطبي.

وعن المباراة، أشار كيروش ”أنا أعمل في هذا المجال منذ 40 عاما وأحاول دائما أن تكون بداية الفريق في المباراة جيدة، والنهاية أيضا جيدة، لكن أحيانا كرة القدم لا تمنحني ذلك“.

وأضاف ”من الأفضل أن أبدأ بشكل سيئ، وأنهي المباراة بقوة. لو حصلت على خيارين، سأختار أن أبدأ بشكل سيئ وأنهي بقوة، لكن نحن بكل تأكيد سنحاول أن نبدأ بقوة وننهي المباراة بقوة“.