موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2021

اكتمل عقد المنتخب المتأهل لقبل نهائي بطولة كأس العرب 2021، بعد فوز الجزائر على المغرب بركلات الترجيح، ومصر على الأردن (3-1)، في مواجهتي دور ربع النهائي، يوم السبت.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب المصري نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ”974“ في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

فيما يواجه منتخب الجزائر نظيره القطري، صاحب الأرض، يوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب ”الثمامة“.

وتأهلت الجزائر إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة اليوم السبت.

وسجلت الجزائر جميع ركلاتها الخمس فيما تصدى الحارس المخضرم رايس مبولحي لتسديدة كريم البركاوي.

وافتتحت الجزائر التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ من محمد شيبي ضد يوسف بلايلي ونفذها ياسين براهيمي بنجاح في الدقيقة 62.

وبعد دقيقتين أدرك محمد ناهيري التعادل للمغرب عندما أرسل عبد الإله الحافيظي تمريرة من ركلة حرة مرت من جميع مدافعي الجزائر لتصل إلى المدافع غير المراقب ليهز شباك رايس مبولحي.

وأعاد بلايلي التقدم للجزائر بتسديدة مذهلة من بعد منتصف الملعب بقليل في الدقيقة 102 مستغلا خروج الحارس أنس الزنيتي من مرماه.

وأدرك بدر بانون التعادل للمغرب للمرة الثانية بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها شيبي في الدقيقة 111.

فيما صعدت مصر إلى قبل نهائي كأس العرب، بعد الفوز بشق الأنفس 3-1 على الأردن بعد وقت إضافي في دور الثمانية اليوم السبت.

وتقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100، ثم سجل البديل مروان داوود الهدف الثالث قبل صفارة النهاية في مباراة أقيمت أمام عدد كبير من المشجعين في استاد الجنوب بالوكرة.

بينما صعدت تونس بعد الفوز على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف، وتأهل المنتخب القطري بعد خماسية نظيفة في شباك الإمارات.