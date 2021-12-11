عصام الحضري يعتذر للمدرب عدنان حمد بعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب (فيديو)

كشف اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ عن تقدم عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، باعتذار لعدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، بعد مواجهة الفريقين، مساء السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021.

ونشر اتحاد الكرة عقب المباراة فيديو يظهر عصام الحضري وهو يحتضن المدرب عدنان حمد، وعلق الحساب قائلا: ”الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة“.

وكان عصام الحضري قد توجه إلى دكة بدلاء المنتخب الأردني واحتفل بالهدف الثالث الذي سجله مروان داوود، وهو ما أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لمنتخبي مصر والأردن.

وقام حكم المباراة الهندوراسي بإشهار البطاقة الحمراء في وجه عصام الحضري بعد تلك الواقعة.

ويعتقد عدنان حمد مدرب الأردن أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل، بعدما خسر بصعوبة 3-1 أمام مصر، بعد وقت إضافي في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم الأردن بهدف في الشوط الأول بواسطة يزن النعيمات، وأهدر أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، وارتدت تسديدة من العارضة ثم القائم، قبل أن تدرك مصر التعادل قبل الاستراحة مباشرة، ثم تضيف هدفين في الوقت الإضافي بواسطة البديلين أحمد رفعت ومروان داوود.

وقال حمد الذي افتقد عدة لاعبين بسبب إصابات عادية وإصابات بفيروس كورونا: ”قدمنا مباراة كبيرة، وأعتقد أننا كنّا نستحق نتيجة أفضل، وكان يمكن حسم الأمور من فرص كثيرة.

”لكن هذه كرة القدم ويوجد فائز واحد. أنا فخور جدا باللاعبين الذين قدموا مباراة بطولية رغم الإصابات وإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف: ”أعتقد اليوم الفريق كان في أفضل حالاته وصنع الكثير من الفرص، لكن اللياقة البدنية لم تسعفنا في الأشواط الاضافية.

”وحتى التبديلات لم تكن متاحة عكس منتخب مصر (بسبب عدم توفر لاعبين). المنتخب كسب احترام الجميع وخرجنا من البطولة الاستثنائية بأعمار صغيرة“.

ويشعر مدرب الأردن أن الإرهاق نال من لاعبيه بسبب المشاركة في هذه البطولة المقامة في قطر بعد موسم محلي طويل.

وقال حمد: ”المنتخب الأردني الوحيد في البطولة الذي جاء بعد نهاية موسم صعب وطويل، وأعتقد هذا سبب إصابات عديدة.

”قدمنا مباراة كبيرة ومتوازنة.. منتخب الأردن كان يمكنه حسم الأمور في الشوط الأول، لكن كنّا غير محظوظين“.