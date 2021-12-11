لاعبو منتخب الأردن يدخلون في نوبة بكاء بعد الخسارة من مصر في كأس العرب

دخل لاعبو منتخب الأردن في نوبة بكاء بعد الخسارة أمام المنتخب المصري، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وصعدت مصر إلى قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز بشق الأنفس 3-1 على الأردن، بعد وقت إضافي في دور الثمانية، اليوم السبت.

وفور إطلاق الحكم صافرة النهاية، جلس لاعبو ”النشامى“ على الأرض ودخل بعضهم في نوبة بكاء بسبب الخسارة الثقيلة، رغم تسيدهم للقاء في الشوط الأول.

وقال عدنان حمد، مدرب المنتخب الأردني، عقب المباراة: ”لم نكن محظوظين وأشكر اللاعبين الأبطال الذين قدموا مباراة كبيرة، ولكن ظروف الإصابات والتغييرات لم يكن لدينا الكثير، وفخور باللاعبين ومتأكد أن كل الشعب الأردني فخور بهم“.

وأضاف: ”الأبطال لعبوا مباراة تحت ضغوط وفيروس كورونا والضغط النفسي، وكان ممكن نحسم المباراة من الشوط الأول ولكن هذه هي كرة القدم، ومبروك للمنتخب المصري وحظ أفضل لمنتخبنا“.

مجلس_قناة_الكاس | عدنان حمد مدرب منتخب الأردن: كانت لدينا فرصة لحسم النتيجة في الشوط الأول من المباراة#مونديال_العرب #قطر2021#قنوات_الكاس pic.twitter.com/u3dO3JsPH4 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 11, 2021

فيما قال يزن النعيمات، لاعب المنتخب الأردني: ”مبروك لإخواننا المصريين، وقدمنا ما علينا ولكن تراجعنا الشوط الثاني، واللاعبون كانوا رجالا وقدموا مباراة أكثر من رائعة أمام بطل أفريقيا، وإن شاء الله البطولات المقبلة سنكون ندا لأي فريق نواجهه“.

وتقدم يزن النعيمات بهدف للأردن بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 12، وأدرك مروان حمدي التعادل بضربة رأس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأحرز البديل أحمد رفعت هدف مصر الثاني في الدقيقة 100، ثم سجل البديل مروان داوود الهدف الثالث قبل صافرة النهاية، في مباراة أقيمت أمام عدد كبير من المشجعين على استاد الجنوب بالوكرة.

وستلعب مصر مع تونس في قبل النهائي يوم الأربعاء، بينما تجمع المباراة الأخرى في قبل النهائي بين قطر مع الفائز من الجزائر أو المغرب.

وكان الأردن الطرف الأول من البداية وتقدم بهدف بتسديدة رائعة من النعيمات، ثم اقترب بنفس الطريقة من إضافة الهدف الثاني عن طريق نور الروابدة، لكن محمد الشناوي حوّل التسديدة إلى ركلة ركنية.

ولم تصنع مصر الكثير هجوميا، بينما استمر اعتماد الأردن على التسديدات المتقنة، وأطلق علي علوان تسديدة هائلة لمسها الشناوي لتصطدم بالعارضة ثم بالقائم الأيسر وخرجت بغرابة، في الدقيقة 39.

لكن مصر ضغطت قبل الاستراحة، وأهدر مصطفى فتحي فرصة من مدى قريب، ثم أنقذ الحارس يزيد أبو ليلى ضربة رأس من حسين فيصل، لكن في المرة الثالثة جاء الهدف بعد كرة عرضية من أحمد سيد (زيزو)، حولها مروان حمدي برأسه إلى داخل الشباك.

وكاد مروان حمدي أن يصنع هدفا بعد الاستراحة بدقيقتين عندما توغل من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية أرضية أخفق فيصل في تحويلها من مدى قريب إلى داخل المرمى، إذ مرت الكرة من تحت قدمه.

وسنحت فرصة خطيرة للأردن، عندما تباطأ محمود حمدي (الونش) في تشتيت كرة عالية، ووصلت إلى النعيمات الذي مهدها لنفسه ثم سدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي، في الدقيقة 53.

وكاد زيزو أن يحسم المواجهة بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، بعد تمريرة طويلة من عمرو السولية، لكنه وضع الكرة أعلى المرمى، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لزيزو في الوقت الإضافي، قبل أن يلغيها بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد؛ بسبب لمسة يد ضد اللاعب ذاته، قبل التعرض لخطأ من الحارس أبو ليلى.

لكن هدف الانتصار جاء بعدما توغل البديل محمد شريف ببراعة من الجانب الأيمن وأرسل كرة أرضية حولها رفعت بلمسة واحدة إلى داخل المرمى.

وفي اللحظات الأخيرة أرسل رفعت تمريرة عرضية متقنة، حولها البديل داوود داخل المرمى بضربة رأس.