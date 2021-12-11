منتخب مصر يهزم الأردن ويضرب موعدا مع تونس في نصف نهائي كأس العرب

اقتنص منتخب مصر فوزا صعبا على حساب نظيره الأردني بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد الجنوب، في ربع نهائي كأس العرب 2021.

بهذه النتيجة تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي لملاقاة المنتخب التونسي، الذي فاز بدوره على المنتخب العماني (2-1) أمس الجمعة.

وتقام المباراة بين المنتخبين المصري والتونسي يوم الأربعاء المقبل.

جاء الهدف الأول للمنتخب الأردني في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة أكثر من رائعة من اللاعب يزن النعيمات من على قوس منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد الشناوي، حارس منتخب مصر، الذي لم يستطع أن يفعل لها أي شيء.

كما تصدى القائم لتصويبة قوية كادت أن تكون الهدف الثاني للمنتخب الأردني.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، تصدى حارس الأردن يزيد أبو ليلى لهدفين محققين من المنتخب المصري.

ولكن مع الدقيقة 46 سجل مروان حمدي هدف التعادل لمنتخب مصر من تصويبة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سعى المنتخب المصري للوصول إلى مرمى المنتخب الأردني لكن دون جدوى، في ظل ضغط من ”النشامى“ بشكل خطير.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، لجأ الفريقان إلى لعب شوطين كوقت إضافي، وفي الدقيقة 100 من الشوط الإضافي الأول سجل أحمد رفعت الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد تلقيه عرضية متقنة من محمد شريف ليحولها في شباك النشامى.

وألغى الحكم الهندوراسي ركلة جزاء احتسبها لمنتخب مصر في بداية الشوط الإضافي الأول لصالح أحمد سيد ”زيزو“ بعد عرقلته من حارس الأردن يزيد أبو ليلى.

ومع الدقيقة 119 من الشوط الثاني الإضافي، أضاف مروان داوود الهدف الثالث للمنتخب المصري من رأسية رائعة.

وكان منتخب مصر تأهل للدور ربع نهائي من بطولة كأس العرب كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق اللعب النظيف عن الجزائر، الذي تساوى مع الفراعنة في كل شيء.

بينما تأهل منتخب الأردن إلى ربع النهائي بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.