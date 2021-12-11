الأهلي يطالب الاتحاد المصري بتحمل مسؤولياته بسبب أزمة تعارض كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا

طالب النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل مسؤولياته بسبب الأزمة التي تعرض لها المارد الأحمر في ظل تعارض مباريات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

وقال الأهلي في بيان إن إدارته أرسلت اليوم السبت خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه اضطلاع الاتحاد بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة التي تواجه المنتخب الوطني عندما يشارك في بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وكذلك الأهلي عندما يخوض فعاليات كأس العالم للأندية في الإمارات في الفترة من 3 حتى 12 فبراير القادم.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتحمل مسئولياته في أزمة تعارض مونديال الأندية وكأس الأمم pic.twitter.com/GmqsQuSA48 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 11, 2021

وأضاف أنه تبين منذ فترة تعارض مواعيد البطولتين، الأمر الذي يترتب عليه عدم قدرة المنتخب المصري على الاستعانة بلاعبي الأهلي الدوليين في كأس الأمم الأفريقية، أو فقدان الأهلي عددًا كبيرًا من لاعبيه أعضاء المنتخب الأول عندما يشارك في كأس العالم للأندية.

وأوضح الأهلي أنه إضافة إلى ذلك سيفقد لاعبيه المحترفين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم ”المغرب –تونس – مالي“ في كأس الأمم الأفريقية، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيحدد مواعيد نهائية لاستلام قوائم الفرق المشاركة في مونديال الأندية.

وأشار الأهلي إلى أنه سبق أن قام بمخاطبة اتحاد الكرة منذ فترة طويلة للعمل على حل هذه المشكلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ سواء للمنتخب المصري أو للأهلي، لكن لم يتلق أي ردود إيجابية من اتحاد الكرة.

وأكد الأهلي على ثقته بأن اتحاد الكرة سيكون داعمًا ومساندًا له مثلما يدعم كل الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية ويتطلع للتحرك الفوري لإيجاد حلول واقعية تمنح الأهلي أحقيته في الاستعانة بكل لاعبيه.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم السبت 5 فبراير المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي علما أن المباراة النهائية للبطولة تقام يوم 12 فبراير، في حين يستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، حيث سبق أن شارك في البطولة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 لكن لم يسبق له الفوز باللقب.