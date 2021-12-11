التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب

يخوض المنتخب المصري مواجهة قوية أمام منافسه الأردني، مساء اليوم السبت، على ملعب (الجنوب) في قطر ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

وتأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي بتغلبه 2/1 على عمان، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء مصر والأردن، كما أن منتخب قطر ضمن التأهل بعد فوزه على الإمارات 5/0، وينتظر ملاقاة الصاعد من لقاء المغرب والأردن.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر والأردن في كأس العرب، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الجنوب بصافرة الحكم الهندوراسي هيكتور مارتينيز، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1 و2“ بصوت المعلق حفيظ دراجي، وأيضًا الكأس 1 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الرابعة بعد فوزه على لبنان بنتيجة 1/0، ثم تغلب على السودان بنتيجة 5/0، ثم تعادل مع الجزائر بنتيجة 1/1، والصدارة بأفضلية اللعب النظيف.

وصعد منتخب الأردن بعد أن فاز على السعودية بنتيجة 1/0، ثم خسر أمام المغرب بنتيجة 4/0، والفوز على فلسطين بنتيجة 5/1.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في كأس العرب 1988، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 2/0، ثم تقابلا في كأس العرب 1992، وتعادلا بنتيجة 1/1.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في دورة الألعاب العربية، العام 1992، كما فاز منتخب الأردن في آخر لقاء ضد الفراعنة بنتيجة 1/0 في تجربة ودية، العام 2016.

أسلحة الفراعنة

يدخل المنتخب المصري مواجهة الأردن باحثًا عن استكمال مشواره نحو نصف النهائي وحسم التأهل على حساب النشامى.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الفراعنة جاهزون تمامًا لهذه المواجهة الصعبة والمثيرة، موضحًا أنه يعلم قدرات منتخب الأردن.

ويغيب عن منتخب مصر: أكرم توفيق للإيقاف، وأحمد حجازي، ومحمد مجدي أفشة، وأيمن أشرف، بسبب الإصابات.

ويعتمد كيروش على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع: محمود حمدي الونش، وأحمد ياسين، ويمينًا عمر كمال، عبد الواحد، ويسارًا أحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية، وبجواره حمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو أو مصطفى فتحي، وفي الهجوم حسين فيصل، ومحمد شريف، ومروان حمدي.

وقال خالد عيد لاعب منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مواجهة مصر ضد الأردن ستكون قوية ومثيرة، خاصة أن المنتخب الأردني دائمًا يلعب بروح قتالية.

وأشار إلى أنه لا ينسى مواجهة الأردن، العام 1992، والأداء الذي قدمه المنتخب الأردني بحماس شديد وروح قتالية وهو ما يحذر منه الفراعنة في لقاء الليلة.

وأوضح أن كيروش -على الأرجح- لن يجري تغييرات عديدة على التشكيل سوى دخول زيزو بعد إراحته في مباراة الجزائر.

مغامرة النشامى

يسعى منتخب الأردن لتقديم عرض جيد وتحقيق الفوز على حساب مصر والتأهل إلى نصف نهائي البطولة وهو ما لم يحدث منذ العام 2002.

وقال المدرب العراقي عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن في المؤتمر الصحفي إن ”النشامى“ لديهم غيابات مؤثرة، ولكن هناك جاهزية وتقديرًا تامًا لاسم وقدرات المنتخب المصري، ولكن أيضًا هناك طموحًا مشروعًا.

ويعاني منتخب الأردن من غياب بعض لاعبيه للإصابة، مثل: محمد الدميري، وأحمد سريوة، والشكوك حول جاهزية يزن العرب، ويزن النعيمات، بخلاف إصابة مهند خير الله بفيروس كورونا.

ويعتمد المنتخب الأردني على تشكيلته التي تضم الحارس يزيد أبوليلى، وأمامه رباعي خط الدفاع: عبد الله ناسب، وهادي الحوراني، وأحمد هيكل، ومحمد أبوحشيش.

ويقود خط الوسط بهاء عبد الرحمن وبجواره نور الروابدة ورجائي عايد، مع ثلاثي الهجوم: محمود الماردي، وعلي علوان، وحمزة الدردور.

وقال خالد سعد نجم منتخب الأردن الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المواجهة ستكون صعبة ومتباينة بين منتخب متمرس بقيمة الفراعنة وفريق يملك الحماس والقدرات الجماعية بقيمة الأردن.

وأوضح أن حظوظ النشامى قائمة خاصة أن المنتخب الأردني لديه مدرب صاحب خبرات بقيمة عدنان حمد.