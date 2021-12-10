مباراة مصر والأردن: كيروش وعدنان حمد يختلفان حول المرشح الأكبر للفوز

اختلف كارلوس كيروش مدرب مصر وعدنان حمد مدرب الأردن حول الفريق صاحب الفرصة الأكبر للفوز في المواجهة بين المنتخبين في دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم يوم السبت.

وقال كيروش للصحفيين اليوم الجمعة: ”الأردن بلغ دور الثمانية ولا يصعد أي فريق إلى دور الثمانية دون سبب، وفعل ذلك بالروح وهو فريق جيد وهو هنا بالفريق الأساسي للأردن واستعد للبطولة بقوة بخوض ست مباريات ودية.. هذا يجعله المرشح للفوز بالمباراة نظريا“.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي تصدر المجموعة الرابعة على حساب الجزائر: ”لكن عندما تبدأ المباراة ستكون الفرصة 50 بالمئة لكل فريق لأننا نملك أيضا لاعبين رائعين وعناصر شابة ظهروا بشكل جيد“.

وتابع المدرب الذي أكد أنه سيفتقد أكرم توفيق بسبب الإيقاف وأحمد حجازي وأيمن أشرف بسبب الإصابة: ”الآن الأمر يبدو مختلفا في الأدوار الإقصائية وإما الفوز أو الخسارة وتكون القصة مختلفة تماما.. هناك فريقان بنفس الرغبة“.

لكن حمد حاول التقليل من الضغط على لاعبيه بالتأكيد على أن الفريق حقق هدفه بالفعل بالوصول إلى دور الثمانية، ولم يتفق مع كيروش في رأيه بخصوص ترشيح الأردن.

وأكد حمد أنه سيفتقد خمسة لاعبين بسبب الإصابات ومعاناة البعض من فيروس كورونا وقال: ”خرج الفريق من ضغوط دور المجموعات وكان الهدف اجتياز دور المجموعات وتحقق، وبالتالي أعتقد سنلعب دون ضغوط.

”الوجود ضمن الثمانية الكبار في كأس العرب هو إنجاز كبير بالنسبة لنا، نحن المنتخب الوحيد الذي جاء بعد نهاية الموسم (المحلي) والدليل الإصابات للعديد من اللاعبين“.

وردا على سؤال من رويترز حول تعليق كيروش بخصوص أفضلية الأردن، قال حمد: ”الجاهزية في صالح مصر لأنه يلعب في تصفيات كأس العالم، ونحن خرجنا من تصفيات كأس العالم، لعبنا ست مباريات ودية لكن على مدار ثلاثة أشهر بواقع مباراتين كل شهر.

”نفتقد لاعبين بسبب الإصابات وهناك بعض اللاعبين رفضت أنديتهم السماح لهم بالمشاركة، ولكل مدرب وجهة نظره وكيروش مدرب كبير وسبق أن التقينا مرتين عندما كان مدربا لإيران وأعرفه جيدا“.

وسيتأهل الفائز للعب ضد تونس أو سلطنة عمان في قبل النهائي.