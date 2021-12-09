خالد الغندور يدعو محمد صلاح للعب لنادي الزمالك قبل الاعتزال

وجه الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق رسالة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يطالبه فيها بإنهاء مسيرته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء.

ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ صورة افتراضية للنجم محمد صلاح وهو يرتدي قميص الزمالك وقال: ”الصراحة أتمني إنك على سن ٣٨ تكون موجود في نادي الزمالك تختم حياتك الكروية في النادي اللي انت بتحبه من وانت طفل صغير والتيشرت لايق عليك يا أبو صلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم“.

ويعد محمد صلاح من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم مستويات مبهرة مع ليفربول.

وفاز صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لعقود، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

أزمة مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، نهاية الموسم المقبل (2022/2023)، ويتردد أن ليفربول لا ينوي تلبية طلبات ”صلاح“ المالية، ما يفتح الباب أمام رحيل اللاعب عن ملعب أنفيلد، نهاية هذا الموسم.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم المصري محمد صلاح قد يغادر ليفربول وينتقل إلى منافسه مانشستر سيتي.

ويبلغ محمد صلاح من العمر 29 عامًا، وبالتالي فإنه يبحث عن مشروع رياضي جاهز وهو ما يتوافر في مانشستر سيتي، وفقًا للصحيفة.

تقرير: محمد صلاح قد يغادر ليفربول إلى مانشستر سيتي https://t.co/P2uXloUopc pic.twitter.com/BNtMw9cgZO — إرم سبورت (@EremSports) December 9, 2021

وعلى بعد 50 كيلومترًا من ليفربول يوجد مانشستر سيتي الذي يبدو فريقًا جاهزًا، وقد حصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما حصد اللقب 3 مرات في آخر 5 مواسم.

ويحصل محمد صلاح على نحو 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا من ليفربول، لكنه يطلب 20 مليون يورو في العام، وهو مبلغ قد لا تستطيع إدارة ليفربول الموافقة عليه على عكس مانشستر سيتي، الذي يبحث عن مهاجم قوي وقد حاول التعاقد مع هاري كين، الصيف الماضي.

ويبدو أن الصراع بين ليفربول، ومانشستر سيتي، سيستمر حيث يتصدر السيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيد عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وقد ضمنا التأهل إلى دوري الـ16 في دوري أبطال أوروبا متصدرين لمجموعتيهما.

وبلا شك أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم حاليًا، حيث سجل 20 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ورغم الأرقام المميزة لمحمد صلاح مع ليفربول إلا أنه احتل المركز السابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم، للعام 2021، بحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية التي منحت الجائزة الذهبية للأرجنتيني ليونيل ميسي متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.