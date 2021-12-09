مرتضى منصور يعلن رسميًا موعد انتخابات نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، قرارات مجلس الإدارة، الذي عقد بعد ظهر اليوم، وتضمنت عدة قرارات مهمة؛ أولها الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة.

وقال مرتضى، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، إنه تقرر فتح باب الترشح يوم 21 ديسمبر الجاري، لمدة 7 أيام من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وبعد أسبوع فتح باب الترشح، سيعقبه أسبوع آخر للطعون.

وستقام الانتخابات على مدار 3 أيام: 10 و11 و12 فبراير المقبل، حيث استقر المجلس على إقامة الانتخابات على 3 أيام، مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا.

وأكد مرتضى منصور أن المجلس وافق على ضوابط العملية الانتخابية، ومنها عدم الدعاية داخل النادي، مع السماح لأي مرشح بالحصول على كشوفات كاملة بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي؛ بهدف الحفاظ على استقرار النادي.

كما وافق المجلس على التصور الذي قدمه إسماعيل يوسف، القائم بأعمال أمين الصندوق، حول الجهاز المعاون للفريق الأول، والاستقرار على الأسماء التي ستعاون الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

كما وافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه حماده أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين، ووافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح، عضو المجلس، عن ألعاب اليد والسلة والطائرة.

وأكد مرتضى منصور أنه سيعلن قائمته التي ستخوض الانتخابات بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنها ستضم وجوهًا جديدة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسه الحالي، وعلى رأسهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، وأحمد مرتضى منصور عضوًا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت مؤخرا بيانا رسميا، يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار الوزير وقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

وبعد القرار، عاد مرتضى منصور ومجلسه المعاون لرئاسة نادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور نادي الزمالك من أبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ”مخالفات مالية“، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول طعن منصور ضد القرار.