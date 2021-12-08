الحجز على منزل محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر لعدم سداد مستحقات وكيله

أعلن وليد عبدالهادي الوكيل السابق لحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بدء إجراءات الحجز لصالحه على فيلا الحارس وبعض ممتلكاته، بموجب حكم قضائي حصل عليه مؤخرا.

وقال وليد عبدالهادي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه متواجد في فيلا محمد الشناوي من أجل تنفيذ حكم الحجز عليه وعلى محتويات الفيلا، لعدم سداد مستحقات انتقال الحارس الدولي من بتروجيت إلى الأهلي.

وانتقل الشناوي من بتروجيت إلى الأهلي في شهر يوليو 2016 بعقد يمتد إلى 5 سنوات آنذاك.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرته صباح اليوم الأربعاء، يفيد بقدوم ”مُحضر“ إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.

ويتواجد محمد الشناوي مع المنتخب المصري في قطر، لخوض منافسات بطولة كأس العرب فيفا 2021.

وصعد المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي بعد التعادل أمام الجزائر أمس الأربعاء 1/1، ليضرب موعدًا مع الأردن في دور الـ8.

وكشف وكيل الشناوي السابق أنه برفقة المحامي الخاص به، لإنهاء عملية الحجز على محتويات الفيلا، تنفيذا للحكم النهائي الصادر لصالحه، بعدما رفض الشناوي دفع مستحقات وكيله منذ 5 سنوات.

وكان عبدالهادي قد تحدث عن الأزمة في أغسطس الماضي، وأكد حصوله على حكم بتعويض قيمته مليون و650 ألف جنيه على محمد الشناوي.

وأوضح أن تلك القيمة هي 10% من قيمة العقد الذي يبلغ 15 مليون جنيه تقريبا خلال 5 سنوات، مشيرا أن المبلغ يتضمن 150 ألفا كشرط جزائي.

وقال عبدالهادي إن العقد المبرم بين بتروجيت والأهلي نص على أنه وكيله الرسمي ويستحق نسبة العمولة، إضافة إلى توقيع عقد مع النادي الأهلي تم الالتزام به من جانب الأخير.

وشدد على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم، وسيتم الحجز على ممتلكات الشناوي الموجودة في الفيلا الخاصة به ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب وفي حالة عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب.