كأس العرب.. الجزائر تتقدم باحتجاج على هدف منتخب مصر في شباكها

كشفت قنوات ”الكأس“ القطرية، عن أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قرر تقديم احتجاج رسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، بسبب شكوك بشأن مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح منتخب مصر خلال مواجهة الفريقين، أمس الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته القناة عبر تغريدة في حسابها على تويتر، يوم الأربعاء: ”قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم احتجاج للجنة المنظمة لمونديال العرب بسبب خروج الكرة من الملعب قبل لقطة ضربة الجزاء لمنتخب مصر“.

ونشرت القناة صورة للقطة توضح احتمالية خروج الكرة من الملعب، حيث سعى أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر، للحاق بالكرة فيما يبدو أنها تجاوزت الخط.

وفرض المنتخب المصري التعادل على نظيره الجزائري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس العرب.

وتصدر المنتخب المصري لمجموعته برصيد 7 نقاط واحتل المنتخب الجزائري وصافة المجموعة بنفس عدد النقاط، لكن الفراعنة تفوقوا باللعب النظيف، ليضرب الفريق موعدًا مع الأردن في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب.

من جانبه، اهتم ياسين براهيمي لاعب الجزائر بالتفكير في الإيجابيات من التعادل 1-1 مع مصر في كأس العرب لكرة القدم يوم الثلاثاء رغم واقع فقدان صدارة المجموعة، والاصطدام بالمغرب في دور الثمانية.

وقال براهيمي للصحفيين عبر مترجم: ”أعتقد أن الأمر الإيجابي أننا لعبنا ضد فريق جيد وأهم شيء هو دور الثمانية حيث نلعب ضد فريق قوي.

”هذه المباراة ساعدتنا قبل أن نلعب ضد فريق جيد، والتنافس كان قويا جدا ويجب علينا اللعب في أفضل المستويات“.

وأشاد براهيمي بما وصفه ”بالروح الرياضية“ بين المنتخبين في مباراة قمة أمام عدد كبير من مشجعي البلدين المرشحين لحصد اللقب.

وقال براهيمي: ”نحن أخوة ودائما هناك تنافسية لكن في نهاية المطاف نحن أخوة والمهم أننا نحترم بعضنا.

”سارت الأمور بيننا بشكل جيد جدا وعكست صورة جيدة ونحن هنا من أجل الفوز وسنبذل كافة المجهودات من أجل ذلك“.

وكال كارلوس كيروش مدرب مصر المديح للاعب الجزائر براهيمي أيضا.

وقال كيروش مبتسما: ”براهيمي أزعجنا بشكل كبير، وكنا نلعب أمام فريق رائع ونحن مسرورون أننا أنهينا المباراة بهذه الطريقة“.