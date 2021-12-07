مرتضى منصور: كارتيرون حصل على راتبه كاملا.. وأحضر له مفاجأة لن أفصح عنها

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري على الخطوة التي قام بها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعدما أرسل الأخير ”إيميلا رسميا“ للإدارة يطلب فيه الحصول على راتبه المتأخر.

وطالب المدرب الفرنسي بالحصول على راتب شهر نوفمبر الماضي، من خلال إيميل رسمي أرسله إلى إدارة النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين داخل النادي: ”كارتيرون حصل على راتبه اليوم، ما حدث أن الشيكات التي كان يحصل على مرتبه بموجبها كانت بتوقيع اللجنة الماضية”.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن كارتيرون حصل على راتبه ومستحقاته المتأخرة بالكامل اليوم الثلاثاء بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية، نافياً كل الشائعات عن وجود خلافات مالية مع المدرب.

وأضاف رئيس الزمالك: “لدي مفاجأة سعيدة جدا لـ كارتيرون لن أفصح عنها الآن”.

مرتضى منصور: نساند كارتيرون رغم استفزازاته.. وهذا مصير أشرف بن شرقي https://t.co/FIIo9SEcrt pic.twitter.com/mrfYXAdLNs — إرم سبورت (@EremSports) December 3, 2021

يذكر أن مرتضى منصور قال فور عودته مرة أخرى إلى منصبه كرئيس لنادي الزمالك إنه لا توجد نية لرحيل أو إقالة كارتيرون من منصبه كمدرب للزمالك.

وأكد مرتضى مساندته للمدرب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم مما أسماه ”استفزازات المدرب الفرنسي“.

وقال مرتضى في جلسته مع مسؤولي صفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي:” نساند كارتيرون رغم الاستفزازات الصادرة منه، ولكن أؤكد أنه تم الاستقرار على تعيين مدرب عام، وآخر مساعد في الفترة المقبلة،“.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت، مؤخرا، بيانا رسميا يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار الوزير بوقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

بعد القرار، عاد مرتضى منصور ومجلسه المعاون لرئاسة نادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور نادي الزمالك من أبريل 2014 إلى نوفمبر 2020، قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ”مخالفات مالية“، ولكن في وقت سابق حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة، قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.