ضجة مصرية وعربية بعد تصريحات محمد صلاح عن الخمر (فيديوغرافيك)

أثار النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي جدلا واسعا في العالم العربي بعد حديثه عن سبب عدم شرب الخمر.

وقال صلاح في مقابلة تلفزيونية مع عمرو أديب على منصة ”شاهد“ بعد سؤال عن مدى تعرضه لضغوط لتناول الخمر : ”نفسي مبتروحلهاش، ومش عاوز أجربها“.

ولم يتطرق صلاح إلى تحريم شرب الخمر في الدين الإسلامي وهو ما أثار الجدل حول تصريحاته، حيث رأي البعض أنه تحدث بتلقائية ولا داعي لانتقاده لعدم تعرضه لتحريم شرب الخمر في الدين الإسلامي.

في حين رأي آخرون أنه كان على صلاح توضيح أن شرب الخمر محرم في الدين الإسلامي.

ودخلت داء الإفتاء المصرية على خط الجدل الدائر حول تصريحات صلاح عن شرب الخمر وكتبت عبر الحساب الرسمي في تويتر: ”عدم التفكير في إتيان الأشياء المحرمة عبادة في ذاته“.

ولا يتردد محمد صلاح في السجود بعد تسجيل الأهداف لليفربول، كما ترتدي زوجته الحجاب ولباسا محتشما.

وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول صيف عام 2017 في صفقة قيمتها 42 مليون يورو، وبات منذ ذلك الحين النجم الأول في ليفربول وأحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 19 هدفا وصنع 9 في 20 مباراة الموسم الحالي مع ليفربول، وحسب موقع ”transfermarkt“ فإن محمد صلاح سجل 144 هدفا وصنع 56 في 223 مباراة مع ليفربول.

وحصل صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2017/2018، و2018/2019، علما أنه قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، والدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2020.

#محمد_صلاح للمرة الـ 14 من أصل 15 مباراة في البريميرليغ يساهم بهدف على الأقل 💥💥 وولفرهامبتون 0 – 1 #ليفربول#إرم_سبورت pic.twitter.com/3HmOAruM4X — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

تصريحات كلوب

في سياق متصل أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح تحتاج للوقت.

وقال كلوب: ”مفاوضات تمديد عقد لاعب مثله ليس شيئا مثل مقابلة شخص ما لتناول الشاي، هذا أمر عادي، يمكنني قول بعض الأشياء فقط لكني لست متأكدًا مما إذا كانت ستترجم بطريقة خاطئة وهذه مشكلة“.

وتابع المدرب الألماني: ”محمد صلاح بخير، أنا بخير. أعتقد أن ما نريده جميعًا هو أشياء واضحة، إنها تحتاج إلى وقت، هذا كل شيء“.

وبسؤاله عما إذا كان صلاح سيشارك أمام ميلان، في الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أوروبا قال كلوب: ”لا يمكنني تقديم تشكيلة الفريق، لكن لا يمكننا تغيير كل شيء“.