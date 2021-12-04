أمير مرتضى منصور يتحسر على رحيل حسين فيصل من الزمالك

أبدى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حزنه وحسرته بعد تألق حسين فيصل، لاعب الفريق السابق وسموحة الحالي، في مباراة منتخب مصر ضد السودان، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2021.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”يا خسارة.. حسين فيصل“.

وجاءت كلمات أمير مرتضى لحزنه على استغناء مجلس الزمالك السابق عن حسين فيصل وتركه للاعب يرحل مجانا.

وكان حسين فيصل سجل هدفا وصنع آخر في فوز مصر اليوم على السودان بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب.

وحصل حسين فيصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسودان.

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وقال حسين عقب المباراة إن المنتخب حقق المطلوب حتى الآن بالفوز في المباراتين أمام لبنان والسودان، مشيرا إلى أن المنتخب المصري يسعى أيضا للانتصار على الجزائر في ختام الدور الأول.

وأضاف: ”أتمسك بالفرصة التي منحت لي من الجهاز الفني، وأجتهد في التدريبات وأيضا في المباريات المحلية مع فريقي، وما زال في جعبتي الكثير لأقدمه مع المنتخب خلال الفترة المقبلة“.

وكان فاروق جعفر، المستشار الفني السابق لنادي الزمالك، قد كشف عن صاحب قرار رحيل حسين فيصل.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية: ”لا أحد يستطيع أن يتخذ أي قرار بشأن أي لاعب في الزمالك دون العودة أولا إلى المدير فني لأنه صاحب القرار، وكارتيرون هو من تخلى عن حسين فيصل بسبب ازدحام اللاعبين في الفريق حينذاك“.

وأضاف: ”حسين فيصل كان يلعب في نفس مركز أشرف بن شرقي، وكارتيرون رأى أنه لن يحصل على فرصة في هذا الوقت لذلك اللاعب رحل“.

تصريحات سابقة لحسين فيصل

وكان حسين فيصل قد قال سابقا في تصريحات تلفزيونية بشأن رحيله عن الزمالك: ”الزمالك أنهى تعاقده معي واستغنى عني مجانا، ومن الطبيعي أن أحزن من هذه الطريقة، طريقة الاستغناء عني كانت غير جيدة، كما أن هناك مشاكل حدثت بيني وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ومساعده السابق أسامة نبيه“.

وتابع: ”لا أفكر حاليا في مسألة العودة للزمالك، وأحلم بالرحيل إلى أوروبا مستقبلا عبر بوابة سموحة بعد التألق في الموسم الأول“.

يذكر أن منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كأس العالم 2006.

ولأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى لحسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة بـ 6 نقاط بالتساوي مع الجزائر، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر، الثلاثاء المقبل، حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.