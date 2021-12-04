كيف تحسم صدارة مجموعة مصر والجزائر حال انتهاء مباراتهما بالتعادل؟

صعدت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5-صفر على تسعة لاعبين من السودان في إستاد رأس أبو عبود في قطر اليوم السبت.

ولحقت مصر بالجزائر إلى دور الثمانية بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما ست نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف، حيث سجل كل منهما ستة أهداف في مباراتين

ويلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل من أجل حسم صدارة المجموعة الرابعة.

ويأتي السودان في ذيل الترتيب دون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع المنتخبان البطولة مبكرا.

ماذا تقول اللائحة؟

وتسأل الجمهور عن كيفية حسم صدارة المجموعة.

وتنص لائحة بطولة كأس العرب بشأن ترتيب المنتخبات في المجموعة، على النقاط الإجمالية، وفي حالة التساوي بين المنتخبين في نهاية دور المجموعات يتم الاحتكام إلى فرق الأهداف الإجمالي، ثم إجمالي الأهداف، بجانب النقاط في المواجهات المباشرة، ثم فرق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة.

وتنص اللائحة على أنه حال التساوي في كل شيء مما سبق يتم النظر إلى اللعب النظيف، ثم اللجوء في النهاية إلى قرعة لكسر التعادل.

وبما أن المنتخبين متعادلان حتى في نقاط اللعب النظيف فهنا ينتظر احتساب بطاقات جديدة في مباراتهما إن وجدت، وإذا استمر التساوي سيتم اللجوء للقرعة لتحديد صاحب الصدارة.

وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان.

وضاعف أحمد سيد ”زيزو“ النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة.

وجعل محمود حمدي ”الونش“ النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة حسين فيصل لاثنين من مدافعي السودان قبل أن يرسل تمريرة عرضية متقنة للونش.

وبدأ السودان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد ثلاث دقائق من حصوله على الأول.

وبعدها بأربع دقائق أضاف فيصل الهدف الرابع لمصر عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.

واختتم البديل محمد شريف خماسية مصر بضربة رأس في الدقيقة 78، لكن الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو قبل احتساب الهدف، ولم يتهدد مرمى محمد الشناوي حارس مصر في الشوط الأول، بينما أطلق فيصل تسديدة قوية في الدقيقة 25 من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أبوعشرين ببراعة وأبعدها إلى ركلة ركنية.

ورفض حمدي إضافة هدف خامس في الدقيقة 70 بعدما سدد أعلى العارضة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح، وبعدها بدقيقتين أهدر فيصل فرصة أخرى بتسديدة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وألغى الحكم هدفا للبديل محمد مجدي ”قفشة“ بداعي التسلل في الدقيقة 73.