تشكيل منتخب مصر ضد السودان

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيلة الرسمية التي ستواجه نظيره السوداني، يوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 التي تقام في الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر الجاري بالدوحة.

والتقى منتخب مصر مع لبنان في أول مواجهات الفراعنة في البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر باستاد الثمامة وفاز بهدف نظيف.

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر، الثلاثاء 7 ديسمبر، على ملعب استاد الجنوب.

ويتقاسم منتخب مصر صدارة جدول المجموعة الرابعة رفقة الجزائر التي حققت فوزا عريضا على السودان بنتيجة 4-0.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام السودان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

الوسط: عمرو السولية – أيمن أشرف – أحمد السيد ”زيزو“ – أحمد رفعت.

الهجوم: مروان حمدي – حسين فيصل.

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة السودان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/GUY6akN8Xw — EFA.eg (@EFA) December 4, 2021

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة إلى ربع النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، وهكذا حتى المباراة النهائية التي ستقام على استاد البيت، في 18 ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، وتقام المباريات على 6 من ملاعب كأس العالم 2022 التي تقام بعد عام واحد.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب كأس العرب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وسيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى الـ16.