التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السودان في كأس العرب

يخوض المنتخب المصري مواجهة مرتقبة ضد منافسه السوداني مساء اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة بين الجزائر ولبنان، بينما تقام في المجموعة الثالثة مواجهة بين منتخبي فلسطين والسعودية بجانب الأردن مع المغرب.

وصعد منتخب قطر بشكل رسمي إلى منافسات دور الثمانية بالبطولة بينما ما يزال صراع البطاقة الثانية في المجموعة الأولى حائراً، بخلاف أن المجموعة الثانية لم يتم حسمها بشكل رسمي بعد.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر والسودان في كأس العرب، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسودان على ملعب (974) في قطر بصافرة الحكم النيوزيلندي مات كونجير.

وتنقل المباراة عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق سمير اليعقوبي وبي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب المجموعة

يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على السودان بنتيجة 4/0 بالجولة الأولى.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على لبنان بنتيجة 1/0 في الجولة الأولى.

ويحتل منتخب لبنان وأيضاً السودان المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

ويعني فوز مصر والجزائر تأهلهما بشكل رسمي إلى دور الثمانية.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 وفاز منتخب مصر بنتيجة 2/1 وكرر التفوق بنفس النتيجة في كأس الأمم الأفريقية عام 1959 ثم تقابلا في نهائي تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 1960 وفاز الفراعنة بنتيجة 1/0 و3/0.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 2/2 في أمم أفريقيا 1963 ثم تقابلا في نهائي تصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 1964 وفاز الفراعنة بنتيجة 4/1 بينما تعادلا بنتيجة 3/3 في الإياب.

كأس العرب.. منتخب الجزائر يكتسح السودان برباعية https://t.co/Cmdra7iXg2 pic.twitter.com/WIf0w7yp40 — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وفاز منتخب مصر في نهائي دورة الألعاب العربية عام 1965 بنتيجة 2/0 قبل أن يحسم منتخب السودان فوزه الأول على الفراعنة بنتيجة 2/1 في نصف نهائي أمم أفريقيا 1970.

وتفوق المنتخب السوداني في تصفيات أولمبياد 1976 بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فوز السودان بنتيجة 1/0 بينما تفوق الفراعنة في تصفيات أولمبياد 1984 وتعادلا دون أهداف وفاز منتخب مصر بنتيجة 2/1.

وتقابل المنتخبان في تصفيات أمم أفريقيا 2002 وفاز منتخب مصر بنتيجة 3/2 ثم تفوق الفراعنة بنتيجة 1/0 ثم تقابلا في تصفيات مونديال 2006 وفاز الفراعنة بنتيجة 3/0 ثم تفوق بنتيجة 6/1.

وفاز منتخب مصر بنتيجة 5/0 على السودان في دورة الألعاب العربية 2007 ثم تفوق الفراعنة بنتيجة 3/0 في أمم أفريقيا 2008.

أسلحة الفراعنة

يدخل المنتخب المصري المواجهة باحثاً عن الفوز الثاني على التوالي الذي يضمن له التأهل بنسبة كبيرة وربما بشكل رسمي.

وقال البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المباراة لن تكون سهلة خاصة أن منتخب السودان يملك عناصر جيدة كما أنه يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة.

وأشار إلى أنه لم ينتقد أداء منتخب مصر بل بالعكس فهناك نقاط إيجابية في أداء الفراعنة أمام لبنان ولكن هناك محاولات لتطوير بعض الأمور التكتيكية في المنتخب.

ويغيب عن صفوف منتخب مصر لاعب خط الوسط حمدي فتحي بينما يعتمد كيروش على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره مهند لاشين ومحمد مجدي أفشة مع ثلاثي الهجوم محمد شريف وأحمد رفعت ومصطفى فتحي ”مروان حمدي“.

وقال بشير التابعي مدافع منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون مهمة وسيحسم مدى صعوبتها المنتخب المصري ما بين حسم الأمور مبكراً أو تكرار سيناريو مباراة لبنان وتأخير الحسم حتى الثلث الأخير من اللقاء.

وأشار إلى أن منتخب مصر ليس مقنعاً مع كيروش ولكن عليه الحذر من الكرات المرتدة السريعة وعدم ترك أي مساحات للمنتخب السوداني والبحث عن هدف مبكر يساهم في خلخلة الدفاع السوداني وهو أضعف خطوطه.

أوراق صقور الجديان

يبحث منتخب السودان عن صحوة لاعبيه من أجل تصحيح الصورة التي ظهرت في لقاء الجزائر والخسارة برباعية.

وأكد المدرب الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان في المؤتمر الصحفي أن مواجهة مصر ستكون صعبة لأن المنتخب المصري لديه قدرات أكبر ولاعبون أصحاب موهبة عالية موضحاً أنه سيبحث عن تحسين الصورة التي ظهرت في لقاء الجزائر.

🇶🇦 قطر

🇹🇳 تونس

🇦🇪 الإمارات

🇩🇿 الجزائر

🇪🇬 مصر

🇲🇦 المغرب

🇯🇴 الأردن 7 منتخبات بالعلامة الكاملة في #كأس_العرب بعد نهاية الجولة الأولى من البطولة 🔢 pic.twitter.com/teogpsU2do — إرم سبورت (@EremSports) December 1, 2021

وأشار إلى أن المنتخب السوداني تأثر بعدة عوامل عكسية على رأسها عدم انتظام بطولة الدوري وعدم انطلاق الموسم الجديد بشكل رسمي مع امتداد الموسم الماضي لفترة طويلة.

ويعتمد منتخب السودان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي أبوعشرين، وأمامه رباعي خط الدفاع أمير كمال وأحمد آدم بيبو ووليد حسن وفارس عبد الله.

ويقود خط الوسط نصر الدين الشغيل وبجواره محمد أبوعاقلة ويميناً أطهر الطاهر ويساراً ولي الدين خضر، وفي الهجوم محمد عبد الرحمن وياسر مزمل.

وقال السوداني عبد المنعم شطة نجم الأهلي المصري الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة بلا شك على كل المستويات للمنتخب السوداني خاصة مع الأداء الهزيل الذي ظهر عليه صقور الجديان في مباراة الجزائر.

وأشار إلى أن المنتخب السوداني عليه الحذر الدفاعي وعدم السماح بأي مساحات لصالح الفراعنة كما يجب التركيز في بناء الهجمات المرتدة.