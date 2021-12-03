مرتضى منصور: نساند كارتيرون رغم استفزازاته.. وهذا مصير أشرف بن شرقي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، مساندته للمدرب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالرغم مما أسماه ”استفزازات المدرب الفرنسي“.

وقال مرتضى في جلسته مع مسؤولي صفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة:” نساند كارتيرون رغم الاستفزازات الصادرة منه، ولكن أؤكد أنه تم الاستقرار على تعيين مدرب عام، وآخر مساعد في الفترة المقبلة،“.

وأضاف: ”سأعقد جلسة معه من أجل الاتفاق على كافة الأمور، وأطالبه بأن يكون كما كان في الفترة الأولى، وأن يعمل تحت إشراف الإدارة“.

كما أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على كلام والده رئيس النادي، وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم العديد من الملفات المهمة.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه ستتم مناقشة كارتيرون في ملف المعسكر المغلق خلال فترة التوقف الحالية للدوري الممتاز من عدمه، بجانب مناقشة المباريات الودية التي يحتاجها الفريق خلال التوقف.

كما أشار المشرف العام على الفريق إلى أن هناك تواصلًا مع المغربي محمد أوناجم لتسهيل وصوله إلى القاهرة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تعذر حضوره إلى مصر بسبب ظروف الطيران.

واختتم أمير مرتضى تصريحاته: “بدأنا التواصل مع ناديي سبورتنغ لشبونة، ومارتيمو، البرتغاليين من أجل التفاوض على القضايا الموجودة في فيفا، حيث نسعى إلى تحديد موعد للسفر بالتنسيق معهما من أجل إنهاء الملف بالكامل”.

📸 | إستقبال حافل من أعضاء الزمالك للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي بعد عودته إلى مقعد الرئاسة مجدداً. 👏 #Zamalek⁩ ⁦#MostTitledIn20C⁩ | ⁧#الزمالك pic.twitter.com/ZIGo08ks4O — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 2, 2021

مصير أشرف بن شرقي:

من جهة أخرى كشف مرتضى منصور مصير اللاعب المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مرتضى: المغربي أشرف بن شرقي ليس في مستواه بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة“.

وأوضح أنه سيعقد جلسة مع أشرف بن شرقي وفي حالة عدم توقيعه لأي فريق آخر سنحسم ملف التجديد له، وفي حالة توقيعه لأي نادٍ سنقيم له حفل تكريم“.

واختتم: ”النادي لن يتحايل على أي لاعب للاستمرار مع الفريق“.

“الفتوى والتشريع” تحسم لائحة الانتخابات

وعن انتخابات الزمالك المزمع إقامتها قال مرتضى منصور: ”ننتظر قرار هيئة الفتوى والتشريع في وزارة الشباب والرياضة بشأن اللائحة التي ستُجرى عليها الانتخابات“.

وقال مرتضى:” مع انتشار فيروس كورونا يجب أن تُجرى الانتخابات على 5 أيام في الفترة المقبلة”.

ونشب خلاف بين مجلس الزمالك الحالي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية، بشأن إقامة انتخابات النادي الأبيض، حيث يصر مرتضى منصور على إقامتها بناءً على لائحة النادي الخاصة، بينما ترى وزارة الشباب والرياضة أنه لابد أن تطبق على أساس اللائحة الاسترشادية الخاصة بها.