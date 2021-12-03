سيسيه مدرب السنغال يهاجم كلوب: لولا الأفارقة لما حققت دوري أبطال أوروبا

شنَّ أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي هجومًا قويًا على الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول لوصفه كأس الأمم الأفريقية بالبطولة ”الصغيرة“، قائلًا إنه على كلوب ”أن يكون ممتنًا للاعبين الأفارقة لأنه بدونهم لكان لا يزال يتجرع الفشل في المباريات النهائية الكبرى“.

وبدأت لعنة النهائيات تطارد المدرب الألماني عندما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2013 مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ، وتبعها بخسارة نهائي كأس ألمانيا عامين متتالين، قبل أن يخسر 3 بطولات مع ليفربول، بواقع واحدة في نهائي كأس الرابطة، وأخرى في الدوري الأوروبي، وثم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في كييف العام 2018.

وتعرض المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند لانتقادات حادة من الأفارقة بعد وصفه للبطولة الأبرز في القارة السمراء بالصغيرة رغم أنه سيفقد 4 من أبرز لاعبيه، خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، من أجل المشاركة في البطولة التي تستضيفها الكاميرون، وهم: الهداف المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، والكاميروني جويل ماتيب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب فوز ليفربول 4-صفر على آرسنال في الدوري الممتاز: ”سمعت أنه لا توجد فترات توقف دولية حتى مارس، أوووه هناك بطولة صغيرة في أفريقيا في يناير، وأريد القول إن المباريات مستمرة في آسيا وكذلك أمريكا الجنوبية، وهذا أمر رائع“.

اشتباك لفظي بين كلوب ومراسل طالبه بالاعتذار عن قوله "أمم أفريقيا بطولة صغيرة" https://t.co/9dLF2qZhUE pic.twitter.com/NsttFfubGa — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

وقال سيسيه في تصريحات نشرها موقع ”غانا ويب“: ”كلوب ما كان سيحظى بهذه الشهرة دون ساديو ماني، ومحمد صلاح، وجويل ماتيب، الذين منحوه أول بطولة لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف: ”أعمل مدربًا لمنتخب السنغال، ولاعبو بلادي يلعبون مع كلوب في ليفربول، و أحترم ليفربول وليس كلوب الذي يقلل من أبرز بطولة أفريقية ولا يدخر وسعًا في التقليل من أي شيء أفريقي، إنه بلغ المكانة التي يتمتع بها حاليًا بسبب اللاعبين الأفارقة“.

وتابع سيسيه البالغ من العمر 45 عامًا: ”بدونهم خسر كلوب كل مباراة نهائية حتى قاد صلاح، وماني، وماتيب، ليفربول إلى أول بطولة كبرى بقيادته، والآن يصف كأس الأمم الأفريقية بالبطولة الصغيرة.

واختتم: ”كأس الأمم الأفريقية يشارك بها نفس عدد المنتخبات المشاركة في يورو وعددها 24 منتخبًا، والبطولة الأفريقية ستشهد وجود نجوم كبار مثل الذين يساعدونه حاليًا على التألق في ليفربول، وكأس الأمم الأفريقية تتمتع بنفس جودة ومستوى بطولات اليورو“.