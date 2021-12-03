والد محمد النني ينفي التفاوض مع نادي الاتحاد السعودي

نفى ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال ما تردد عن تفاوضه مع نادي الاتحاد السعودي للانتقال إلى صفوفه في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد ذكرت أن الاتحاد ينوي التعاقد مع النني في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وصلة ضحك بين مدحت شلبي وناصر النني والد محمد النني ويذكره بمداخلة ناصر البرنس 😂😂 ووالد النجم المصري يكشف حقيقة عروض من اتحاد جدة#مساء_ONTime pic.twitter.com/JYl3289cza — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 2, 2021

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات مع النني؛ بهدف التعاقد معه، في يناير 2022.

لكن ناصر النني والد محمد النني قال إن الاتحاد لم يتحدث معهم لضم اللاعب، كما أنه لا يوجد عروض من أندية تركية للتعاقد معه، وقال: لدينا بعض العروض من إيطاليا ومن بعض فرق الدوري الإنجليزي“.

وأكد والد النني أنه يتمنى البقاء مع آرسنال، وأشار إلى أنه قدم مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد، أمس الخميس، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسؤاله عن أسماء الأندية الإنجليزية التي تسعى للتعاقد مع النني، رفض والد اللاعب الكشف عن أسمائها، وقال إنه ربما يكشف عنها في وقت لاحق.

نادي الاتحاد السعودي ينوي التعاقد مع محمد النني https://t.co/6Ot83TF2jq pic.twitter.com/UrITkOpAgj — إرم سبورت (@EremSports) December 2, 2021

وينتهي عقد النني مع آرسنال، في يونيو 2022، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة الغانرز، في ينيرا المقبل، إذا أراد الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وخرج محمد النني البالغ من العمر 29 عاما من خطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بعدما أشرك اللاعب المصري في 7 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 311 دقيقة صنع خلالها هدفا واحدا.

وانتقل النني إلى آرسنال قادما من بازل السويسري، في صيف العام 2016، وغادر الغانرز بنظام الإعارة إلى بشكتاش التركي لمدة موسم.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن النني شارك في 137 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 9.

تقرير: محمد النني يرحل عن آرسنال مجانًا إلى غلطة سراي https://t.co/TRfl85521w pic.twitter.com/f4U6ENIA6O — إرم سبورت (@EremSports) November 17, 2021

صراع تركي

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن بشكتاش يجهز عرضا رسميا للتعاقد مع محمد النني، في يناير المقبل.

وذكر موقع ”Mynet“ أن سيرجين يالتشين، مدرب بشكتاش أبلغ إدارة ناديه برغبته باستعادة النني من آرسنال في يناير رغم اهتمام غالطة سراي بالتعاقد مع اللاعب المصري.

وسبق أن لعب النني مع بشكتاش 36 مباراة سجل فيها هدفا وصنع 4.

ونال النني مع آرسنال لقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان العام 2017، كما نال لقبين في كأس الدرع الخيرية، عامي 2018 و2021، في حين نال مع بازل 4 ألقاب في الدوري السويسري.

وشارك النني في 82 مباراة مع منتخب مصر سجل فيها 8 أهداف.