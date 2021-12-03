رياضة

والد محمد النني ينفي التفاوض مع نادي الاتحاد السعودي
تاريخ النشر: 03 ديسمبر 2021 7:29 GMT
تاريخ التحديث: 03 ديسمبر 2021 8:15 GMT

والد محمد النني ينفي التفاوض مع نادي الاتحاد السعودي

محمد النني خرج من خطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بعدما أشرك اللاعب المصري في 7 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 311 دقيقة صنع خلالها هدفا واحدا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نفى ناصر النني والد اللاعب المصري محمد النني لاعب خط وسط آرسنال ما تردد عن تفاوضه مع نادي الاتحاد السعودي للانتقال إلى صفوفه في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد ذكرت أن الاتحاد ينوي التعاقد مع النني في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد دخل بالفعل في مفاوضات مع النني؛ بهدف التعاقد معه، في يناير 2022.

لكن ناصر النني والد محمد النني قال إن الاتحاد لم يتحدث معهم لضم اللاعب، كما أنه لا يوجد عروض من أندية تركية للتعاقد معه، وقال: لدينا بعض العروض من إيطاليا ومن بعض فرق الدوري الإنجليزي“.

وأكد والد النني أنه يتمنى البقاء مع آرسنال، وأشار إلى أنه قدم مباراة رائعة أمام مانشستر يونايتد، أمس الخميس، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبسؤاله عن أسماء الأندية الإنجليزية التي تسعى للتعاقد مع النني، رفض والد اللاعب الكشف عن أسمائها، وقال إنه ربما يكشف عنها في وقت لاحق.

وينتهي عقد النني مع آرسنال، في يونيو 2022، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة إدارة الغانرز، في ينيرا المقبل، إذا أراد الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

وخرج محمد النني البالغ من العمر 29 عاما من خطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال بعدما أشرك اللاعب المصري في 7 مباريات فقط الموسم الحالي، بواقع 311 دقيقة صنع خلالها هدفا واحدا.

وانتقل النني إلى آرسنال قادما من بازل السويسري، في صيف العام 2016، وغادر الغانرز بنظام الإعارة إلى بشكتاش التركي لمدة موسم.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن النني شارك في 137 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 5 أهداف، وصنع 9.

صراع تركي
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن بشكتاش يجهز عرضا رسميا للتعاقد مع محمد النني، في يناير المقبل.

وذكر موقع ”Mynet“ أن سيرجين يالتشين، مدرب بشكتاش أبلغ إدارة ناديه برغبته باستعادة النني من آرسنال في يناير رغم اهتمام غالطة سراي بالتعاقد مع اللاعب المصري.

وسبق أن لعب النني مع بشكتاش 36 مباراة سجل فيها هدفا وصنع 4.

ونال النني مع آرسنال لقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان العام 2017، كما نال لقبين في كأس الدرع الخيرية، عامي 2018 و2021، في حين نال مع بازل 4 ألقاب في الدوري السويسري.

وشارك النني في 82 مباراة مع منتخب مصر سجل فيها 8 أهداف.

 

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