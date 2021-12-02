شوبير ينصح كهربا بالخروج من النادي الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نصيحة إلى محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل عن الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المصري بمثابة لغز يبحث عن حل داخل القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني لفريقه، لبضع مباريات متتالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية ”موسيماني لم يطلب رحيل كهربا عن الأهلي، ولكني سأكرر كلامي وأقول إنه ليس في حسابات المدير الفني“.

وأضاف ”أنا عندي اقتراح قد يكون اقتراحا فاشلا، ولكن أقول لكهربا لو تقدر تتحرك في يناير هيبقى أفضلك، ويستحسن لو تتحرك جوة مصر“.

وأضاف “هذا الأمر مش نهاية العالم، الجونة سبب في أن يصبح أكرم توفيق أساسيا الآن في الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك طنطا وطلائع الجيش رفعا مِن مستوى مصطفى محمد وغيره“.

يذكر أن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني استقر على تجميد كهربا بعد استبعاده للمباراة الرابعة على التوالي من قائمة الفريق منذ أن جلس بديلا في لقاء البنك الأهلي بالجولة الثانية.

ولم يشارك كهربا مع الأهلي في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، ولعب في لقاءي الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفا وصنع هدفين.

ولا يخفى على أحد حدوث أزمة معلنة أمام الجميع بشأن كهربا في المؤتمر الصحفي عقب لقاء البنك الأهلي بعدما خرج أحد الصحفيين لسؤال موسيماني عن تفاصيل وعده للاعب بالمشاركة، ولكن المدير الفني رد وقتها، متسائلا “ كيف علمت بهذا الوعد وجلستي مع كهربا؟ هل ينقل كهربا أخبار الفريق لوسائل الإعلام؟“.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة في علاقة كهربا مع موسيماني بل حدثت أزمة حادة عقب لقاء طلائع الجيش بالدور الأول للدوري في الموسم الماضي ورفض كهربا وقتها مصافحة موسيماني عقب المباراة وتم تغريم اللاعب.

كل ما تريد معرفته عن أسباب تجميد كهربا في الأهلي المصري ومستقبل اللاعب وقرار الخطيب https://t.co/qu7uFjYLAq pic.twitter.com/xsig8xoe5f — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2021

كما عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن موقفه بخصوص كهربا في حوار تلفزيوني بقناة ”أون تايم سبورتس“.

وقال الخطيب ”كهربا ملتزم في التدريبات، ولا يوجد أي أزمة بينه وبين الجهاز الفني، ولكنه لن يستطيع التدخل لإشراك لاعب على حساب آخر فالرؤية كاملة متروكة لموسيماني“.