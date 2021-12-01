رياضة

رد فعل محمد أبوتريكة بعد توقف مباراة واتفورد وتشيلسي بسبب مرض مشجع (فيديو)
تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2021 20:28 GMT
تاريخ التحديث: 01 ديسمبر 2021 21:05 GMT

رد فعل محمد أبوتريكة بعد توقف مباراة واتفورد وتشيلسي بسبب مرض مشجع (فيديو)

توقفت مباراة تشيلسي ضد واتفورد المقامة حاليًا على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

رفض محمد أبوتريكة المتواجد في الأستوديو التحليلي لقنوات ”بي إن سبورتس“ الإجابة عن رأيه في تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية، بعد تعرض أحد مشجعي مباراة تشيلسي وواتفورد لأزمة قلبية.

وتوقف اللعب في مباراة واتفورد ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 12 دقيقة، اليوم الأربعاء، بسبب حالة طبية طارئة في المدرجات، قبل أن يتم استئنافها مرة أخرى

وفي مجمل سؤاله عن فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية رد أبوتريكة، وقال: ”في البداية يجب الاطمئنان على أخبار مباراة تشيلسي لأنني أخرج من (الموود) مع مثل هذه الأحداث“.

وأضاف: ”هذه لذكرى مررت بها، فاسمحوا لي أنا مش هخرج، ولكن هقعد ومش هتكلم لأنني قبل كده خرجت، وناس قالت إنها إهانة للمشاهدين.. سأتواجد احترامًا لكم“.

وتوقفت مباراة تشيلسي ضد واتفورد، المقامة حاليًا على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقرر حكم المباراة إيقافها؛ بسبب تعرض أحد الجماهير الحاضرة للقاء لأزمة صحية طارئة، وكان لا بد من إسعافه طبيًا.

وتوقفت المباراة مؤقتًا بعد 10 دقائق، وغادر اللاعبون الملعب بعد حوالي 3 دقائق، حيث كان أحد المشجعين يتلقى رعاية طبية.

وقال المذيع الداخلي للملعب إن المباراة ستستأنف بعد فترة وجيزة، لكنه أعلن بعد ذلك أن اللاعبين غير مستعدين للاستمرار حتى يتأكدوا من صحة المشجع.

ولا يوجد تفاصيل أخرى متوافرة، لكن مراسل منصة ”أمازون برايم“ في الملعب ذكر أن أحد المشجعين كان يخضع لإنعاش قلبي رئوي بعد إصابته بأزمة قلبية.

وتم استئناف المباراة بمجرد انتهاء الواقعة، حث اطمئن الجميع على حالة المشجع وتم العود للعب بعد التوقف لمدة 20 دقيقة.

ويتصدر تشيلسي الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتقدم واتفورد بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

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