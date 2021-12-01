لماذا أجرى منتخب مصر 6 تغييرات أمام لبنان؟

أجرى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، 6 تغييرات خلال مباراته أمام لبنان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأجرى كارلوس كيشروش مدرب منتخب مصر أول تبديل بخروج حمدي فتحي في الشوط الأول بعد الإصابة في الرأس، حيث خرج وشارك بدلًا منه مهند لاشين.

وبين الشوطين شارك أحمد رفعت بدلًا من مصطفى فتحي، وفي الشوط الثاني شهد 4 تغييرات لمصر وهم: أحمد سيد زيزو بدلًا من مروان حمدي، وعمر كمال عبدالواحد بدلا من أكرم توفيق، وأسامة فيصل بدلا من محمد شريف، وأيمن أشرف بدلًا من محمد مجدي أفشة

وحول سبب إجراء 6 تغييرات في مباراة واحدة، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يمنح المنتخبات والأندية، في إجراء تغيير استثنائي في حالة إصابة أحد اللاعبين بالرأس، وفق لائحة جديدة.

واستغل البرتغالي كيروش، ذلك الأمر وأجرى 6 تغييرات.

واكتفى المنتخب المصري بالفوز 1-صفر على نظيره اللبناني في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.

المنتخب المصري حقق فوزًا صعبًا على لبنان بهدف دون رد، بعد الحصول على ركلة جزاء سددها بنجاح محمد مجدي أفشة على يمين الحارس ليخطف أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

وسجل محمد مجدي ”أفشة“ لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71 رغم الضغط المصري طوال المباراة.

وأصيب حمدي فتحي لاعب وسط مصر قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق ليخرج من الملعب ويحل محله مهند لاشين.

وأهدر محمد شريف فرصة ثمينة في الدقيقة 42 بعد تمريرة عرضية بضربة رأس من أفشة لكن شريف حولها بضربة رأس أيضا أعلى العارضة بقليل.

وكاد شريف أن يهز الشباك في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول إثر تمريرة بينية من أفشة جعلته في وضع انفراد لكن المدافع نور منصور أبعد الكرة التي ارتطمت في شريف لتخرج إلى ركلة مرمى.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرة بفارق الأهداف عن الجزائر التي اكتسحت السودان 4-صفر في وقت سابق اليوم ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث ويتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.