مرتضى منصور: المعارون سيعودون لنادي الزمالك وعقوبة شيكابالا سترفع

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللاعبين الذين تمت إعارتهم الفترة الماضية سيعودون للفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن عقوبة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق، سترفع.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“، يوم الثلاثاء: ”سأتكلم مع الفرنسي كارتيرون عندما يعود من إجازته وليست لدينا مشكلة مع المدرب، ونحن في ظهره وسنده وعليه أن يبعد فقط الوكيل الذي يشعل الفتن بيننا، وندعم كل الموجودين ومن تمت إعارتهم من اللجان السابقة سيعودون أو من تم بيعهم أيضا سنعيدهم لأن قرارت هذه اللجان غير ملزمة، الطيور المهاجرة كلها ستعود، وليست معنا عصا سحرية ودعونا نعمل“.

وأضاف: ”نحن لا نصفي حسابتنا مع أحد وأي قرار كان فيه تعسف ضد أي موظف أو فيه مجاملة سيلغى من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا الشأن“.

واردف: ”البعض يتحدث عن بقاء الأهلي لمدة عام دون نائب رئيس، ماذا عن نادي الزمالك الذي بقى لمدة عام دون مجلس“

وشدد مرتصى منصور على أن إدارة النادي تلتمس الاكتفاء بعقوبة الإيقاف التي خضع لها محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، صانع ألعاب الفريق وقائده.

وقال مرتضى: ”شيكابالا أمضى 6 مباريات أعتقد أنها فترة كافية، بصرف النظر عن حكم مركز التسوية للتحكيم فهو ليس الأساس الآن، ولكننا ملتزمون بقرارات اتحاد الكرة ولا مشكلة لدينا، ولكن نطلب التخفيف والاكتفاء بالفترة التي أمضاها من العقوبة“.

وكان شيكابالا قد عوقب بالإيقاف لمدة 8 أشهر تم تقليصها إلى 8 مباريات على خلفية أحداث التتويج بدرع الدوري التي أعقبت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في ختام المسابقة.

وقد وجه شيكابالا الشكر لمرتضى منصور، قائلا: ”إن شاء الله نظهر بمظهر جيد ونعد بالحصول على الدوري مجددا هذا الموسم“.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد أصدرت مؤخرا، بيانا رسميا، يفيد بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار الوزير بوقف واستبعاد مجلس مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

بعد القرار، عاد مرتضى منصور ومجلسه المعاون لرئاسة نادي الزمالك.

وترأس مرتضى منصور نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ”مخالفات مالية“، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.