هل ظلِم محمد صلاح باحتلاله المركز السابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية؟

احتل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول المركز السابع في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 والتي توج بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان للمرة السابعة في مسيرته.

ووصفت صحيفة ”ميرور“ احتلال محمد صلاح المركز السابع بالصدمة بالنسبة لجماهير ليفربول وعشاق اللاعب لما قدمه سنة 2021 من أرقام جيدة وتألقه برفقة ليفربول في أقوى دوري في العالم.

من هي ساندي إيريبر مقدمة حفل الكرة الذهبية؟ https://t.co/RWZWy4RzG6 pic.twitter.com/mhNZsvlKnu — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وعلق النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو على ترتيب محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية ونصحه بالرحيل لباريس سان جيرمان وقال في برنامجه “ إذا أراد محمد صلاح الفوز بالكرة الذهبية فعليه الذهاب لباريس سان جيرمان لكون رئيسه ناصر الخليفي قويا ويصنع الفارق، فرص تتويجه ستكون أكبر عن اللعب في برشلونة وريال مدريد“.

ويعتبر المركز السابع تراجعا في ترتيب النجم المصري في الجائزة حيث حل في المركز السادس سنة 2018 والخامس سنة 2019 وغابت الجائزة في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن تعود هذا العام، وهو ما يعتبر خيبة أمل لجميع عشاق ليفربول وجماهير الكرة المصرية التي كانت تتوقع ترتيبا أفضل.

وحصل النجم المصري على 121 صوتا في ترتيب الجائزة والتي يصوت خلالها صحفيون من نحو 180 دولة ممثلين للمجلة الفرنسية الشهيرة فيما كان حصل في 2018 على 188 صوتا وهو أعلى رقم وحل سادسا فيما حصل على 178 صوتا في 2019 وحل خامسا.

ورغم أرقام محمد صلاح الجيدة في عام 2021 سواء برفقة ليفربول والمنتخب المصري حيث ساهم بأكثر من 40 هدفا بين تسجيل وصناعة أهداف، لكن عدم تحقيقه ألقابا جماعية يعد سببا مباشرا في تراجع ترتيبه في جائزة الكرة الذهبية.

محمد صلاح يفوز بجائزة "القدم الذهبية".. وزوجته تتسلمها بدلا منه (فيديو) https://t.co/oMxdi3cB41 pic.twitter.com/O3RjxDE0sS — إرم سبورت (@EremSports) November 30, 2021

وأنهى ليفربول موسم 2020-2021 دون ألقاب حيث حل في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز واحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب الهدافين كما خرج الفريق من الدور الـ16 لكأس رابطة المحترفين والدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقاريّا فقد ليفربول لقبه في دوري أبطال أوروبا وخرج من ربع النهائي أمام ريال مدريد واحتل محمد صلاح المركز الثالث في لائحة هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف.

وسخرت شبكة espn من تقدو كريستيانو رونالدو على محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية باحتلال المهاجم البرتغالي المركز السادس.

ورغم مركزه في ترتيب الكرة الذهبية توج صلاح بجائزة القدم الذهبية التي يفوز بها اللاعبون الأكبر من 28 عاما، ليصبح ثالث أفريقي يفوز بها بعد صامويل إيتو وديديه دروغبا، وأول عربي.

وسبق أن فاز بجائزة القدم الذهبية كلّ من كريستيانو رونالدو ورونالدينيو.