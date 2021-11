محمد صلاح يفوز بجائزة "القدم الذهبية".. وزوجته تتسلمها بدلا منه (فيديو)

توج النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية التي يحصل عليها أفضل لاعب في العالم تجاوز 28 عاما، ليصبح أول عربي يتوج بالجائزة التي أقيم حفل توزيعها في إمارة موناكو الفرنسية في نفس يوم حفل الكرة الذهبية 2021 الذي أقيم في باريس.

وحصد النجم المصري الجائزة في 2021 ليخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد تسلم الجائزة نيابة عنه زوجته ماغي صادق.

وهذا الظهور الأول لماغي زوجة صلاح في الأحداث العامة، ولأول مرة تتسلم جائزة بدلا منه، إذ إن النجم المصري حريص على إبعاد زوجته عن أنشطته خارج الملعب. وقد ظهرت بزي محتشم وبالحجاب.

وتفوق صلاح على ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجيو كيليني ونيمار وسيرجيو راموس وسيرجيو أغويرو وجيرارد بيكيه وكريم بنزيما وروميلو لوكاكو، وتوج بجائزة القدم الذهبية الـ19.

وأصبح صلاح البالغ عمره 29 عاما أول عربي يتوج بهذه الجائزة وثالث أفريقي بعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروغبا.

وحضر الحفل الذي أقيم في مونت كارلو بعض الأساطير السابقين مثل باولو مالديني وغابرييل باتيستوتا وغونثر نيتزر وغابرييل أوريالي، وقد حصلوا على جائزة ”القدم الذهبية للأساطير“.

وقد ألقى صلاح كلمة عبر الفيديو للتعبير عن سعادته بالفوز بالجائزة. وقد أقيم في التوقيت ذاته تقريبا حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة ”فرانس فوتبول“ لأفضل لاعب في العالم، وذلك على مسرح وشاتليه في باريس.

🚨🚨 Salah has won the golden foot award, pictures with it will follow after the interview I assume

pic.twitter.com/kpXaRFsVem

— – (@PassLikeThiago) November 29, 2021