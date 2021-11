ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية اليوم الإثنين، للمرة السابعة في تاريخه.

وحصد ميسي هذه الجائزة 6 مرات قبل ذلك، ثم أضاف الجائزة السابعة له هذا الموسم، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل في المركز الثاني.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

