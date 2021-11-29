ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية اليوم الإثنين، للمرة السابعة في تاريخه.

وحصد ميسي هذه الجائزة 6 مرات قبل ذلك، ثم أضاف الجائزة السابعة له هذا الموسم، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الذي حل في المركز الثاني.

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان جائزة 2021 إلى جوائزه السابقة في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019.

ويعد ميسي هو الفائز بآخر نسخة من الكرة الذهبية وذلك عام 2019، حيث تم إلغاء الجائزة في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

When your dad wins an other Ballon d'Or 🙌#ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5 — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

بيدري أفضل لاعب شاب

حصد بيدرو غونزاليس لوبيز والشهير بـ“بيدري“ لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا للشباب على جائزة أفضل لاعب صاعد في حفل الكرة الذهبية 2021 المقام في باريس.

بيدري توج بالجائزة بعد تفوقه على المرشحين وهم: ماسون جرينوود ”مانشستر يونايتد“، بوكايو ساكا ”آرسنال“، بيدري ”برشلونة“، جيريمي دوكو ”رين الفرنسي“، ريان جرافنبرخ ”أياكس أمستردام“، جمال موسيالا ”بايرن ميونخ“، فلوريان فيرتز ”باير ليفركوزن“، جودي بيلينجهام وجيوفاني ريينا ”بوروسيا دورتموند“، ونونو مينديز ”سبورتنج لشبونة/ باريس سان جيرمان“.

وحرص بيدري على توجيه الشكر إلى عائلته وفريق البارسا على الظهور بشكل لافت خلال الفترة الماضية كما وجه التحية إلى ليونيل ميسي.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة مهاجم العام

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني بجائزة مهاجم العام في 2021، خلال حفل جائزة الكرة الذهبية.

ونجح ليفاندوفسكي خلال الموسم الماضي في تحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر من حيث عدد الأهداف للاعب في البوندسليجا خلال موسم واحد، حيث سجل النجم البولندي 41 هدفا في الدوري خلال الموسم.

كما يتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليجا برصيد 14 هدفا ويقتسم مع سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف لكل منهما.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

أليكسيا بتيلاس أفضل لاعبة في العالم

حصدت أليكسيا بتيلاس لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور“ لأفضل لاعبة في العالم عن عام 2021.

وتُوجت أليكسيا بتيلاس بالنسخة الثالثة من الجائزة التي تم إطلاقها عام 2018، متفوقة على جينيفير هيرموسو وسام كير، وليكي مارتينز، وفيفيان ميادما.

دوناروما أفضل حارس

اقتنص جيانلويجي دوناروما، حارس منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان جائزة ياشين لأفضل حارس في العالم، المقدمة من مجلة ”فرانس فوتبول“ على هامش حفل الكرة الذهبية.

وفاز دوناروما بهذه الجائزة، بعد قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأوروبية، وحصوله على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتفوق دوناروما على 9 مرشحين في طريقه لنيل الجائزة الكبرى.

وأطلقت الجائزة عام 1956، ولم تتوقف في أي مرة سوى العام الماضي، نظرا لظروف جائحة كورونا، علما بأنه تم دمجها مع جائزة ”فيفا“ في الفترة ما بين 2010 وحتى 2015.

وكشف الموقع الرسمي لمجلة ”فرانس فوتبول“ عن الترتيب التنازلي للقائمة النهائية للمتنافسين على الكرة الذهبية لعام 2021:

وفيما يلي القامة التي تم الكشف عنها:

1 ليونيل ميسي (برشلونة)

2 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

3 جورجينيو (تشيلسي)

4 كريم بنزيما (ريال مدريد)

5 نغولو كانتي (تشيلسي)

6 كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

7 محمد صلاح (ليفربول)

8 كيفين دي بروين (مانشستر يونايتد)

9 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

10 دوناروما (باريس سان جيرمان)

11 إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند)

12 روميلو لوكاكو (تشيلسي)

13 جورجيو كيليني (يوفنتوس)

14 ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

15 رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)

16 نيمار (باريس سان جيرمان)

17 لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

18 سيمون كياير (ميلان)

19 ماسون ماونت (تشيلسي)

20 رياض محرز (مانشستر سيتي)

21 لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

22 برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

23 هاري كين (توتنهام هوتسبير)

24 بيدري غونزاليس (برشلونة)

25 فيل فودين (مانشستر سيتي)

26 روبن دياز (مانشستر سيتي)

27 جيرارد مورينو (فياريال)

28 نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

29 سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

30 لوكا مودريتش (ريال مدريد)

وفيما يلي بث مباشر لمراسم الحفل:

وتقدم الجائزة العالمية من قبل مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في كل عام، من خلال تصويت المديرين الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية وتصويت الجمهور بشكل مباشر.