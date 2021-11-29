الأهلي يخاطب "الفيفا" و"الكاف" لرفع تضارب موعد كأس العالم للأندية والأمم الأفريقية

قرر النادي الأهلي المصري إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”؛ لرفع ما أسماه ”الضرر الواقع“ على فريق الكرة.

وأكد الأهلي في خطاباته -التي سيتم إرسالها صباح الثلاثاء- أن هناك ضررا واضحا على الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3 – 12 فبراير المقبل، وبطولة الأمم الأفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويطلب النادي الأهلي من ”الفيفا“ و“الكاف“ ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني المصري، ومصلحة الأهلي ممثل مصر وأفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7 – 9 لاعبين من الأهلي، بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين في صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون؛ وهو الأمر الذي سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية.

🚨| الأهلي يخاطب الاتحاد المصري والاتحادين الإفريقي والدولي لحل أزمة كأس العالم للأندية🦅 pic.twitter.com/2lTJFbEgqF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 29, 2021

وتتمثل هذه الأزمة في تضارب موعد بطولة كأس العالم للأندية، مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في الفترة بين 9 يناير المقبل، إلى 6 فبراير المقبل.

ويبقى النادي الأهلي المصري، المتضرر الوحيد من هذه الأزمة؛ بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيه، مرشحين للمشاركة في البطولة القارية، سواء مع منتخب مصر أو منتخبات أخرى.

ويبدأ الأهلي مشواره بمونديال الأندية في الدور الثاني، وهو ما يعني ضرورة تواجده في الإمارات، في مطلع شهر فبراير المقبل.

وتقام منافسات دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يومي 2 و3 فبراير المقبل، ثم يقام الدور النهائي يوم 6 من الشهر نفسه.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، لـ“إرم نيوز“ صباح اليوم الإثنين، إن الأمر يمثل أزمة حقيقية بالنسبة للأهلي.

وأوضح أن هناك تضاربا واضحا في المواعيد بين البطولتين، كما أن الفريق قد يضطر للمغادرة مبكرا؛ بسبب تطبيق نظام الفقاعة الطبية، مثلما حدث في النسخة الماضية في قطر.

وأشار إلى أن الأهلي تلقى معلومات، بإمكانية حدوث هذا السيناريو، وحاول التحرك والتواصل مع الاتحادين المصري والأفريقي، ولكن في النهاية الفيفا اتخذ قراره.

وأكد أن الأهلي سيحاول التواصل مع الفيفا، من أجل حل هذه المشكلة، أو الانتظار لنتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستحدد مدى تضرر الفريق.

وأوضح أن الأهلي في كل الأحوال، سيعاني بسبب توالي المباريات بين البطولتين، وهو ما يتسبب في إرهاق اللاعبين، خاصة أن كأس الأمم الأفريقية تقام في الكاميرون ومونديال الأندية في الإمارات، وهو ما يتسبب في إرهاق اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي المتضرر الوحيد بالفعل؛ لأن تشيلسي يضم الحارس إدوارد ميندي، ولكن الفريق الإنجليزي يلعب في نصف نهائي المونديال، وغالبا سيكون بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.