أول تعليق من النادي الأهلي حول أزمة تعارض موعد كأس العالم للأندية مع بطولة أمم أفريقيا

تفجرت أزمة حادة، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة الإمارات، خلال الفترة بين 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وتتمثل هذه الأزمة في تضارب موعد بطولة كأس العالم للأندية، مع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في الفترة بين 9 يناير المقبل، إلى 6 فبراير المقبل.

ويبقى النادي الأهلي المصري؛ المتضرر الوحيد من هذه الأزمة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيه، مرشحين للمشاركة في البطولة القارية، سواء مع منتخب مصر أو منتخبات أخرى.

ويبدأ الأهلي مشواره بمونديال الأندية في الدور الثاني، وهو ما يعني ضرورة تواجده في الإمارات، في مطلع شهر فبراير المقبل.

وتقام منافسات دور الأربعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يومي 2 و3 فبراير المقبل، ثم يقام الدور النهائي يوم 6 من الشهر نفسه.

ويضم الأهلي بين صفوفه عدة عناصر في منتخب مصر، على رأسها محمد الشناوي، حارس المرمى، وأيمن أشرف، وأكرم توفيق، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

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ويضم الأهلي أيضًا، التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، وهما من العناصر الأساسية في كلا المنتخبين.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، لـ“إرم نيوز“، إن الأمر يمثل أزمة حقيقية بالنسبة للأهلي.

وأوضح أن هناك تضاربًا واضحًا في المواعيد بين البطولتين، كما أن الفريق قد يضطر للمغادرة مبكرًا، بسبب تطبيق نظام الفقاعة الطبية، مثلما حدث في النسخة الماضية في قطر.

وأشار إلى أن الأهلي تلقى معلومات، بإمكانية حدوث هذا السيناريو، وحاول التحرك والتواصل مع الاتحادين المصري والأفريقي، ولكن في النهاية الفيفا اتخذ قراره.

وأكد أن الأهلي سيحاول التواصل مع الفيفا، من أجل حل هذه المشكلة، أو الانتظار لنتائج بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستحدد مدى تضرر الفريق.

وأوضح أن الأهلي في كل الأحوال، سيعاني بسبب توالي المباريات بين البطولتين، وهو ما يتسبب في إرهاق اللاعبين، خاصة أن كأس الأمم الأفريقية تقام في الكاميرون ومونديال الأندية في الإمارات، وهو ما يتسبب في إرهاق اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي المتضرر الوحيد بالفعل، لأن تشيلسي يضم الحارس إدوارد ميندي، ولكن الفريق الإنجليزي يلعب في نصف نهائي المونديال، وغالبًا سيكون بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

اقامة كأس العالم للاندية تزامنا مع كأس الامم الافريقية فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للكرة الافريقية.. هل يستطيع الاتحاد الدولي اقامة البطولة في نفس توقيت بطولة كأس الامم الاوروبية او في نفس توقيت كوبا اميريكا؟ بالطبع لا!! — Mido (@midoahm) November 29, 2021

تعليق ميدو

من جانبه، علق أحمد حسام ”ميدو“ مدرب الزمالك السابق، والإعلامي الحالي، على الأزمة الحالية.

وقال ميدو عبر حسابه على تويتر: ”إقامة كأس العالم للأندية تزامنًا مع كأس الأمم الإفريقية، فيه عدم احترام من الاتحاد الدولي للكرة الأفريقية“.

وتابع: ”هل يستطيع الاتحاد الدولي، إقامة البطولة في توقيت بطولة كأس الأمم الأوروبية نفسها، أو في توقيت كوبا أمريكا نفسه؟ بالطبع لا“.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، العام الجاري، على حساب كايزر تشيفز.