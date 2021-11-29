تطورات الحالة الصحية لإسلام الشاطر بعد تعرضه لأزمة قلبية

تعرض إسلام الشاطر، الظهير الأيمن الأسبق للنادي الأهلي، ومقدم البرامج على قناة النادي الفضائية، لوعكة صحية، أمس الأحد، استدعت دخوله إلى المستشفى.

وأشارت قناة النادي الأهلي، إلى أن إسلام الشاطر، تعرض لوعكة صحية تسببت في عدم ظهور برنامجه في موعده، مساء الأحد، بعد تعرضه لأزمة خلال مشاركته في مباراة ودية مع فريق الشمس بالنادي الأهلي.

وأكدت القناة، أن ”الشاطر شعر بآلام عقب خوض المباراة الودية، وتم استدعاء طبيب النادي الأهلي الموجود لعلاجه“.

الكابتن إسلام الشاطر يجري عملية قسطرة ودعامة إثر تعرضه لأزمة صحية وتحت الملاحظة لمدة 48 ساعة #10الصبح_في_الأهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/jZY4uiD73I — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 29, 2021

وأوضح البرنامج أن طبيب الأهلي، أكد ضرورة نقل إسلام الشاطر للمستشفى في أسرع وقت، وبعد إجراء عدد من الفحوصات السريعة، تقرر إجراء جراحة عاجلة له.

وشدد مقدمي البرنامج، على أن إسلام الشاطر، أجرى جراحة قسطرة بالفعل سريعًا، وتم تركيب دعامتين في القلب، ويخضع حاليًا للملاحظة، تحت إشراف المستشفى.

من جانبه، قال أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”اللي بيسأل عن الحالة، إسلام كان بيلعب كرة في النادي أمس وأصيب بأزمة قلبية وضيق تنفس ودخلوه مستشفى المعلمين على العمليات، وركبوا له 3 دعامات، وهو تحت الملاحظة الآن، ربنا يقومه بالسلامة“.

فيما كشفت تقارير صحفية مصرية أخرى، عن استقرار الحالة الصحية للنجم السابق، حيث أجرى قسطرة في القلب، ثم خضع لعملية تركيب ثلاث دعامات.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه على تويتر: ”خالص الأمنيات بالشفاء للصديق العزيز الكابتن إسلام الشاطر تركيب دعامات، بعد عمل قسطرة اليوم في إحدى مستشفيات القاهرة“.

خالص الامنيات بالشفاء للصديق العزيز الكابتن اسلام الشاطر تركيب دعامات بعد عمل قسطره اليوم في احدي مستشفيات القاهره — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) November 28, 2021

وإسلام الشاطر من مواليد 16 نوفمبر، عام 1976، وبدأ مشواره الكروي بنادي الأولمبي السكندري، ثم انتقل للإسماعيلي ومنه لصفوف الزمالك لفترة وجيزة، قبل أن يتألق بقميص الأهلي، عقب فترة احترافية بنادي اتحاد جدة السعودي، قبل أن يلعب لصفوف فريقي حرس الحدود وبتروجت، بنهاية مسيرته الكروية.

خلال مسيرة الشاطر الكروية، حقق إنجازات عديدة، أبرزها التتويج ببطولة الدوري مع ثلاثة فرق مختلفة، فتوج به مع الإسماعيلي موسم 2001- 2002، وحقق الدرع مع الزمالك موسم 2003- 2004، كما فاز به أيضًا، للمرة الثالثة مع الأهلي من خلال تواجده داخل القلعة الحمراء، منذ موسم 2005 وحتى 2009.

إسلام الشاطر، خلال مسيرته الكروية، نجح في تحقيق 20 بطولة مع 4 أندية مصرية مختلفة، بدأ ببطولتي الدوري 2001-2002، والكأس 2000 مع الإسماعيلي، ثم الدوري موسم 2003-2004 مع الزمالك، و3 بطولات دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي لأعوام 2005، 2006، 2008، والدوري المصري 4 مواسم متتالية مع الأحمر أيضًا، بجانب كأس ”السوبر الأفريقي 2006، 2007، ومصر 2006 و2007، والسوبر المصري 2005، 2006، 2007 مع الأهلي“، قبل أن يحقق مع حرس الحدود بطولة كأس مصر عامي 2009 و2010، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر المصري، في عام 2009.