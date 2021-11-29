رئيس نادي الحزم السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع كارتيرون مدرب الزمالك (فيديو)

رد سلمان المالك، رئيس نادي الحزم السعودي، على حقيقة ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات للتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك المصري الحالي، ليقود الفريق السعودي الفترة المقبلة.

وأقال الحزم مدربه البرتغالي هيلدر كريستافو على خلفية تراجع النتائج، ويأمل في التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال المالك في تصريحات تلفزيونية، يوم الأحد: ”كارتيرون مدرب رائع وسبق أن درب في السعودية مرتين ولديه إنجازات في أفريقيا، ولكن لدينا ميزانية محددة ولا يمكن تجاوزها خصوصا في نصف الموسم“.

وأضاف: ”كارتيرون من الأسماء التي تطرح على العديد من الأندية السعودية وليس الحزم فقط، ولكن حتى هذه اللحظة لم نقدم أي عرض للمدرب كارتيرون، ولدينا ملفات من مدربين آخرين من جنسيات مختلفة، وبالفعل تواصلنا مع أحد المدربين وقد نعلنه خلال الأيام المقبلة، وهذه هي المفاوضات الرسمية مع الجهاز الفني الآخر وليس كارتيرون“.

وعن دخول إدارة النادي في مفاوضات مع لاعبين مصريين، أشار: ”دخلنا في مفاوضات رسمية سابقة مع ناديي الأهلي والزمالك الموسم الماضي لضم حسين الشحات ويوسف أوباما بالفعل، ومصر مليئة بالنجوم ونخاطب أنديتهم لارتباطهم بعقود معهم، ولكن لم نوفق لأسباب كثيرة، وسنرى قرار الجهاز الفني الجديد في الصفقات الجديدة، ولا يمكن أن نفاوض أي لاعب دون الرجوع إلى إدارة ناديه“.

ويمتد عقد كارتيرون مع الزمالك إلى 2024.

ويقود كارتيرون الفريق منذ مارس الماضي، وفي 34 مباراة فاز 25 مرة وخسر 3 مباريات فقط.

وتوج كارتيرون مع الزمالك بالدوري المصري في الموسم الماضي.

وترددت العديد من الأنباء عن إمكانية رحيل المدرب الفرنسي، خاصة بعد عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لمنصبه، وكان الثنائي في خلافات سابقة، ورغم ذلك صرح مرتضى منصور في مؤتمر صحفي سابق أنه يرحب باستمرار كارتيرون.

وأضاف: ”لن نسمح بسقوط جديد لكي يعود الانضباط للفريق. سنعين مدربا عاما ومدربا مساعدا واتفقنا مع كارتيرون على ذلك“.

ويقضي كارتيرون إجازة حاليا بعد توقف الدوري المصري بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس العرب قطر 2021، ومن المقرر عودة المدرب الفرنسي للقاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق الأبيض يوم الجمعة القادم.

يذكر أن نادي الحزم يحتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، برصيد 11 نقطة بعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري السعودي.