سبب حذف فيديو هدف محمد مجدي "أفشة" الكرتوني من صفحات الأهلي الرسمية

حذف النادي الأهلي المصري مقطع فيديو لتصميم كرتوني لهدف محمد مجدي أفشة نجم الفريق في مرمى الزمالك، خلال لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهير يوم 27 نوفمبر 2020، والذي حسم اللقب للفريق الأحمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بجانب حساب القلعة الحمراء عبر تويتر، مقطع فيديو يشمل تصميما كرتونيا للهدف على طريقة المسلسل الكرتوني الشهير للأطفال ”كابتن ماجد“.

ونال مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً قبل أن يحذف النادي الأهلي الفيديو بشكل مفاجئ، وهو ما أثار التساؤلات، خاصة أن هناك مقاطع فيديو آخرى للاحتفال بهدف التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن هناك سببين وراء حذف هذا الفيديو، الأول وهو الأهم أن الجرافيك تناول تصميما لثنائي الزمالك محمد أبو جبل حارس المرمى ومحمود علاء، وهو ما جعل الإدارة تفضل حذفه، خاصة أن البعض قد يرى الأمر في إطار السخرية من الثنائي.

وأشار إلى أن العلاقة أصبحت الآن على ما يرام بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وبين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بدليل برقية التهنئة التي أرسلها مجلس الزمالك للمباركة لمجلس الأهلي بعد الانتخابات.

وأوضح أن مجلس الأهلي أرسل وفدا للمشاركة في تقديم واجب العزاء للمستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، وكان محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالفعل بصدد زيارة الزمالك لتقديم واجب العزاء لولا ظروف تعرضه لنزلة برد حادة.

وأشار إلى أن السبب الآخر لحذف الفيديو تشابهه مع مسلسل كرتوني شهير، وهو ما قد يعرض الأهلي للمساءلة في مسألة حقوق الملكية أو غيرها من الأمور، ففضلت الإدارة حذف الفيديو برمته.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٢-١ في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام ٢٠٢٠ بهدف شهير للنجم محمد مجدي أفشة في الدقيقة ٨٦، ليحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.