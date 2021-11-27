أحمد حجازي ينضم لقائمة منتخب مصر في كأس العرب بدلا من إمام عاشور

انضم أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي لقائمة المنتخب المصري في كأس العرب فيفا 2021، بدلا من إمام عاشور لاعب الزمالك.

وأصيب إمام عاشور بفيروس كورونا المستجد، في حين أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، قد اتفق مع نادي الاتحاد على ضم أحمد حجازي للمنتخب في البطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

إصابة إمام عاشور لاعب الزمالك بفيروس كورونا https://t.co/7HHTga3iZz pic.twitter.com/znGn92rhTO — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس العرب فيفا 2021 بمواجهة لبنان، يوم الأربعاء، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر والسودان.

وبعد مواجهة لبنان يلعب منتخب مصر مع السودان، يوم 4 ديسمبر ثم مع الجزائر يوم 7 ديسمبر.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية في ربع النهائي، وهكذا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم 18 ديسمبر.

تصريحات كيروش

وقال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر إن كأس العرب التي سيشارك فيها منتخب مصر هي بطولة تحضيرية للمرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم ومع ذلك لا مانع من المنافسة على لقبها.

وأكد كيروش أن منتخب مصر لديه أولويات على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار كيروش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل توجه المنتخب المصري إلى الدوحة: ”بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر ستكون تحضيرية بالنسبة للفراعنة، لتجهيز لاعبين جدد، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم..“.

وأضاف ”ما نقوم به حاليا مرتبط بالمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم، كأس العرب بطولة لها طابع خاص، ومصر لها اسم كبير في كرة القدم“.

وتابع ”نملك بعض اللاعبين الذين يملكون الخبرات، بالإضافة إلى لاعبين قليلي الخبرة، نسعى لصقلهم وجعلهم جزءا من قوام المنتخب، الذي يضم 40 لاعبا، خاصة بعد استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز“.

وأردف المدرب البرتغالي قائلا: ”واثق تماما في قدرة هؤلاء اللاعبين على تحقيق نتائج جيدة في كأس العرب“.

وأجاب كيروش عن سؤال حول حقيقة تلقيه عرضا لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي قائلاً“ ”أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر فقط وعن مصلحة المنتخب وليس الحديث عن شيء آخر“.

ويشارك 16 منتخبا في كأس العرب التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر تشرين الثاني الحالي و18 ديسمبر كانون الثاني المقبل.

وتنطلق كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا، بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل، في أفضل إعداد لقطر لاختبار ملاعبها ومنشآتها، قبل عام واحد على استضافة كأس العالم، العام المقبل.

وتوفر البطولة التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي (الفيفا) فرصة رائعة للمنتخبات والجماهير لمعايشة روح قطر، والاستمتاع باستعداداتها الرائعة التي ستحتضن مباريات كأس العالم في 2022.

قناة Bein sports تحصل على حقوق نقل مباريات كأس العرب https://t.co/j54BshdNr8 pic.twitter.com/pJcKyYyym5 — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2021

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، بينها عشرة من عرب آسيا وستة من عرب أفريقيا. وتنقسم المجموعات الأربع إلى ما يلي:

المجموعة الأولى:

قطر صاحبة الأرض والضيافة على رأس المجموعة، مع العراق وسلطنة عُمان والبحرين.

المجموعة الثانية:

تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة:

السعودية والمغرب والأردن وفلسطين.

المجموعة الرابعة:

الجزائر ومصر ولبنان والسودان.

التأهل للدور النهائي

يشار إلى أن المنتخب المصري تأهل إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة السادسة، حيث حصد 14 نقطة من 6 مباريات.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال في شهر مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، في يناير وفبراير 2022.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وكان منتخب مصر قد ودع نسخة 2019 من دور الـ16 بعد الخسارة 0/1 أمام جنوب أفريقيا.