نتائج انتخابات النادي الأهلي المصري

اقتربت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، من حسم المنافسة والفوز بانتخابات النادي التي أقيمت، يوم الجمعة.

وحسم محمود الخطيب فوزه بمقعد الرئيس خلال انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة وفقًا للإحصاءات الأولية للجان الانتخابية.

وشارك 22085 عضوًا في العملية الانتخابية للنادي الأهلي، وذلك، اليوم الجمعة، بمقر النادي بمنطقة الجزيرة، وفق ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وتضم قائمة الخطيب، والتي اقتربت من حسم النتيجة لصالحها كلًا من: العامري فاروق نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، ومحمد الغزاوي، ومحمد شوقي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، وحسام غالي، وخالد عبدالقادر، أعضاء فوق السن، مع مي عاطف، ومحمد الجارحي تحت السن.

وشهدت الساعات الأولى من الفرز منافسة كبيرة بين خالد مرتجي، وخالد الدرندلي، على منصب أمين الصندوق، فيما كانت المنافسة قوية أيضًا بين عمر ربيع ياسين، ومي عاطف، على منصب عضو مجلس إدارة تحت السن.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد قررت مد فترة التصويت لمدة ساعة، في ظل ‏الإقبال الكثيف من أعضاء الجمعية بالنادي للإدلاء بأصواتهم. ‏

اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الأهلي

وكان النصاب القانوني لانتخابات الأهلي اكتمل، بعد صلاة الجمعة، بعدما تجاوز عدد الحضور والمصوتين 5 آلاف عضو، على أن يتم غلق التصويت الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة قبل مده للساعة الثامنة، ويبدأ بعدها الفرز مباشرة تمهيدًا لإعلان النتيجة.

وبدأت في التاسعة، من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت لاختيار مجلس إدارة يقود القلعة الحمراء لـ4 سنوات مقبلة، بمشاركة 20 مرشحًا.

وشهد مقر النادي الأهلي توافد عدد كبير من الأعضاء استعدادًا للتصويت في الانتخابات.

وبدأت عملية الفرز في انتخابات النادي الأهلي، الثامنة مساء، بعد انتهاء عملية التصويت، بعد أن قررت اللجنة مد التصويت لمدة ساعة.

وأدلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح على نفس المنصب بصوته في الانتخابات، وتدل المؤشرات الأولية على حسم انتخابات مجلس الإدارة لقائمة الخطيب، حيث يظهر الأعضاء دعمًا كبيرًا لقائمة أسطورة القلعة الحمراء.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، حضورًا كبيرًا من أعضاء النادي، كما تواجد عدد كبير من رموز القلعة الحمراء من أجل الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وحرص عدد من نجوم الفن والكرة على التواجد بالنادي الأهلي، والإدلاء بأصواتهم في انتخابات النادي بمقر النادي بالجزيرة.