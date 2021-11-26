إصابة إمام عاشور لاعب الزمالك بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، إصابة إمام عاشور لاعب الفريق بفيروس كورونا.

وقال أسامة، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن إمام عاشور خضع لمسحة طبية أمس الخميس تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وجاءت النتيجة إيجابية، كما تم خضوع اللاعب لمسحة أخرى اليوم الجمعة تحت إشراف المنتخب الوطني وجاءت إيجابية أيضا.

كما أشار طبيب الزمالك إلى أن إمام عاشور كان يعاني من إرهاق خفيف بمعسكر مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري الممتاز، وبناء عليه خضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء، بالإضافة لتحليل أجسام مضادة، كإجراء احترازي وجاءت نتيجتهما سلبية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن سبب عدم مشاركة اللاعب أمس مع الفريق أساسيا في مواجهة سيراميكا كان بالاتفاق مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، نتيجة شعور إمام بالإرهاق، كما أنه لم يكن مصابا بأي أعراض خاصة بفيروس كورونا.

واختتم محمد أسامة تصريحاته بأن عاشور زاد عليه الإرهاق بعد لقاء سيراميكا أمس، لذا فقد تم عمل مسحة طبية له وجاءت نتيجتها إيجابية، وتأكدت بعد خضوعة لمسحة أخرى مع المنتخب الوطني.

واستعاد الزمالك ذاكرة الانتصارات بفوزه على مضيفه سيراميكا كليوباترا 1-0.

وسجل مصطفى فتحي هدف المباراة الوحيد للزمالك في الدقيقة 40.

وعاد الزمالك للانتصارات مجدداً، بعد أن غابت عنه في الجولة الماضية، عقب تعادله بصعوبة مع البنك الأهلي 1-1، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بعد خوضه ست مباريات، بفارق الأهداف خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض خمس مباريات فقط.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند ثماني نقاط في المركز السادس.