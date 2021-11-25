ترتيب الدوري المصري: الأهلي يكتسح سموحة ويبتعد في الصدارة.. والزمالك يتجاوز سيراميكا كليوباترا

ابتعد النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما تغلب 4/1 على ضيفه سموحة، في إطار مباريات الجولة السادسة من المسابقة، اليوم الخميس، ولحساب الجولة ذاتها تغلب الزمالك 1/0 على مضيفه سيراميكا كليوباترا.

ووضع أيمن أشرف الأهلي في المقدمة بهدفي في الدقيقة 31، قبل أن يسجل بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول على تقدم الأهلي 2/0.

وعزز حسين الشحات تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 68، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 80.

وهذا الفوز السادس على التوالي للأهلي في أول 6 جولات من الدوري المصري ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، في حين جمّدت الخسارة رصيد سموحة عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية سجل مصطفى فتحي هدفًا للزمالك في الدقيقة 40 ليتغلب 1/0 على سيراميكا كليوباترا.

وحقق الزمالك الفوز الرابع مقابل تعادل وخسارة ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 13 نقطة، وهو نفس رصيد بيراميدز الذي لعب 5 مباريات، ويتأخران بـ5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز 4/0 على الإسماعيلي ثم تغلب 10 على البنك الأهلي، ثم حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 5/3 على الزمالك، قبل أن يهزم المقاولون العرب 1/0 ثم غزل المحلة 3/2، وأخيرًا تفوق 4/1 على سموحة.

في المقابل فاز الزمالك 2/0 على إنبي، ثم تغلب بذات النتيجة على طلائع الجيش، قبل أن يسقط 3/5 أمام الأهلي، ثم تفوق 2/0 على الإسماعيلي، قبل أن يتعادل 1/1 مع البنك الأهلي، وأخيرًا فاز 1/0 على سيراميكا كليوباترا.

وستتوقف منافسات الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب فيفا 2021، حيث سيعود الأهلي للعب مع فيوتشر يوم 21 ديسمبر ثم مع بيراميدز، يوم 25 ديسمبر، في حين يلعب الزمالك مع ”المقاولون العرب“، يوم 21 ديسمبر، ومع غزل المحلة، يوم 25 ديسمبر.