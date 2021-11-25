كل ما تريد معرفته عن أسباب تجميد كهربا في الأهلي المصري ومستقبل اللاعب وقرار الخطيب

وأصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المصري بمثابة لغز يبحث عن حل داخل القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات فريقه للمباراة الرابعة على التوالي.

وجاء خروج كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة المقررة، اليوم الخميس، في الدوري المصري ليؤكد أن مستقبل اللاعب في القلعة الحمراء بات على المحك.

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وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أسباب تجميد كهربا في الأهلي ومستقبل اللاعب وقرار إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب:

تجميد كهربا.. وموقف موسيماني

بات من الواضح أن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني استقر على تجميد كهربا بعد استبعاده للمباراة الرابعة على التوالي من قائمة الفريق منذ أن جلس بديلًا في لقاء البنك الأهلي بالجولة الثانية.

ولم يشارك كهربا مع الأهلي في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، ولعب في لقاءي الحرس الوطني بطل النيجر في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفًا وصنع هدفين.

ولا يخفى على أحد حدوث أزمة معلنة أمام الجميع بشأن كهربا في المؤتمر الصحفي عقب لقاء البنك الأهلي بعدما خرج أحد الصحفيين لسؤال موسيماني عن تفاصيل وعده للاعب بالمشاركة، ولكن المدير الفني رد وقتها، متسائلًا:“ كيف علمت بهذا الوعد وجلستي مع كهربا؟ هل ينقل كهربا أخبار الفريق لوسائل الإعلام؟“.

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ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة في علاقة كهربا مع موسيماني بل حدثت أزمة حادة عقب لقاء طلائع الجيش بالدور الأول للدوري في الموسم الماضي ورفض كهربا وقتها مصافحة موسيماني عقب المباراة وتم تغريم اللاعب.

وقال مصدر بالجهاز الفني للأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن استبعاد كهربا ليس له أسباب تأديبية على الإطلاق، موضحًا أن رواسب الأزمات التي حدثت لن تؤثر على علاقة كهربا وموسيماني على الصعيد الفني.

وأضاف: ”خروج كهربا سببه الرئيس رؤية فنية من موسيماني لأن المدير الفني يلعب بأجنحة متقدمة ويطالب لاعبه بالعودة لأداء دوره الدفاعي وهو ما يقصر به كهربا في بعض الأوقات“.

عروض الرحيل

ترددت أنباء حول حصول كهربا على عدة عروض للرحيل عن الأهلي، في شهر يناير، المقبل وتحديدًا من أندية بالدوري المصري على رأسها سموحة وفيوتشر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لشبكة ”إرم نيوز“ إن كهربا لم يحصل على عروض رسمية حتى الآن، ولكن من الوارد مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية أن تصل عروض لاستعارته أو بيعه.

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وأضاف: ”كهربا يبحث بالفعل عن عروض خليجية، ولكن مسألة عودته للدوري السعودي محل شك كبير خاصة أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة ويحاول الحصول على عرض إماراتي أو كويتي“.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن كهربا لم تصله أي عروض للرحيل نافيًا ما يتردد حول وصول عروض رسمية للاستغناء عنه في شهر يناير المقبل.

عقوبة الزمالك

حصل نادي الزمالك على قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتغريم اللاعب مبلغًا يتخطى 32 مليون جنيه بعد كسر عقده مع الفريق الأبيض ورحيله إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وحاول البعض الربط بين تجميد كهربا في الأهلي واقتراب النظر في الطعن الذي قدمه لدى المحكمة الرياضية الدولية ”كاس“ بشأن عقوبة تغريمه.

وقال أشرف عبد العزيز محامي اللاعب لشبكة ”إرم نيوز“ إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للحكم في شكوى كهربا ضد الزمالك وطعنه على عقوبة الفيفا، مؤكدًا أن اللاعب عقد جلسة استماع منذ فترة ولكنه لم يتم إصدار الحكم في هذه القضية بعد.

قرار الخطيب

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن موقفه بخصوص كهربا في حوار تلفزيوني بقناة ”أون تايم سبورتس“.

وقال الخطيب: ”كهربا ملتزم في التدريبات، ولا يوجد أي أزمة بينه وبين الجهاز الفني، ولكنه لن يستطيع التدخل لمشاركة لاعب على حساب الآخر فالرؤية كاملة متروكة لموسيماني“.