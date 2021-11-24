حرمان 349 مشجعا للنادي الأهلي من دخول الملاعب بسبب عدم احترام السلام الوطني المصري

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة المصرية اليوم الأربعاء، حرمان 349 مشجعا للنادي الأهلي من دخول الملاعب.

وقالت الرابطة في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”عقب مراجعة شريط مباراة نادي غزل المحلة والنادي الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري العام تلاحظ قيام جماهير النادي الأهلي المتواجدة في إستاد غزل المحلة بالغناء والهتاف أثناء عزف السلام الوطني“.

وأضاف بيان الرابطة: ”على ضوء ذلك قامت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بالحصول على عدد وبيانات جماهير النادي الأهلي والبالغ عدده 349 مشجعا من شركة تذكرتي وقررت منع حضورهم مباراتين مع توجيه تحذير لهم ولجميع الأندية بأنه في حال تكرار مثل تلك التصرفات سوف يتم حرمان المشجع من حضور المباريات حتى آخر الموسم“.

وأثار عدد من جماهير الأهلي الجدل قبل المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي إذ لم تتوقف عن الغناء والهتاف أثناء عزف النشيد الوطني، علما أن الجماهير عادت إلى المدرجات هذا الموسم بعد غياب طويل، ولكن بأعداد محدودة، وبشروط صارمة أبرزها تلقي لقاح كورونا.

فوز درامي

وحقق النادي الأهلي الفوز الخامس على التوالي في الدوري المصري بعد فوزه 3/2 على غزل المحلة، في الجولة الخامسة من المسابقة.

ووضع محمد مجدي أفشة الأهلي في المقدمة من خطأ دفاعي واضح في الدقيقة العاشرة، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 49، بعد انطلاقة رائعة من جانب بيرسي تاو راوغ خلالها ببراعة وسدد في مرمى غزل المحلة.

ترتيب الدوري المصري: الأهلي يسقط غزل المحلة ويستعيد الصدارة https://t.co/7eOQGP9lHw pic.twitter.com/rJH11n02Wz — إرم سبورت (@EremSports) November 22, 2021

وقلص عبده يحيى النتيجة بهدف لغزل المحلة في الدقيقة 57، لكن هذا لم يمنع خسارة فريقه.

وعدل أكرم توفيق النتيجة بهدف بالخطأ في مرمى الأهلي، في الدقيقة 90+4، لكن علي المعلول انتزع هدف الفوز في الدقيقة 90+8، بعدما حصل الأهلي على خطأ على حدود منطقة الجزاء وسدد علي معلول بتصويبة اصطدمت بالحائط البشري ثم في مرمى غزل المحلة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 15 نقطة من 5 مباريات ليستعيد صدارة ترتيب الدوري المصري من بيراميدز الذي حصد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

ويملك غزل المحلة 8 نقاط في المركز الرابع، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل مرتين، وتعرض أمام الأهلي لأول خسارة الموسم الحالي في الدوري المصري.