مرتضى منصور يعلن موعد انتخابات الزمالك وحقيقة عودة فرجاني ساسي والتجديد لبن شرقي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري؛ العائد إلى منصبه مرة أخرى بعد عام من التجميد، عن موعد الانتخابات الجديدة للنادي الأبيض.

وزارة الشباب والرياضة المصرية كانت قد أعلنت قبل يومين تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة مرتضى منصور، وذلك بعد تجميده لقرابة عام كامل.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده داخل نادي الزمالك: ”مجلس الإدارة عقد اجتماعه أمس واستقر على موعد انتخابات نادي الزمالك والتي ستكون على مدار 3 أيام وتم الاستقرار عليهم في 20 و21 و22 يناير من العام القادم 2022“.

وأضاف: ”من يريد الترشح فليترشح، والجمعية العمومية واعية لاختيار الأصلح“.

وتابع: ”لن أتحدث عن الماضي، والعدل رجع لصاحبه.. سأتحدث عن الحاضر، اللجان السابقة البعض منهم من أجتهد وعمل بقدر ما يستطيع، ولكن هناك حولهم بعض المتربصين ومنهم من قام بتصفية حسابات“.

مرتضى منصور يكشف سبب عقد اجتماع مجلس إدارة الزمالك في منزله بدلا من النادي (فيديو) https://t.co/hfDGKgp1L0 pic.twitter.com/WXoRoNYw1U — إرم سبورت (@EremSports) November 23, 2021

ورد مرتضى منصور على تقارير بعض وسائل الإعلام أنه سيعود إلى منصبه لمدة 24 ساعة فقط وقال: ”قرار وزير الرياضة ليس بهذا الشكل، لتكون عودتي إلى الزمالك 24 ساعة كما هو متصور بعض الإعلامين.. أنا مش لابس بامبرز“.

وواصل: ”سأتواجد في نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة، بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا“.

وانتقد مرتضى منصور ما يحدث من تعيين لجان لإدارة نادي الزمالك قائلا: ”هذا الأمر لا يحدث في الأهلي، ولا أحد يجرؤ على تعيين لجان وحتى عندما قام بذلك طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، تمت إقالته من منصبه“.

واستمر: ”من 2006 وحتى 2014 الزمالك عاش أسود أيامه، بسبب قرارات وزارية بحل وتعيين لجان لإدارة النادي، ونرجو ألا يتكرر هذا الأمر مستقبلا“.

عودة فرجاني والتجديد لبن شرقي

من جهة أخرى أبدى مرتضى منصور اندهاشه من الأنباء والشائعات التي رددها البعض عن لسانه بشأن التجديد للمغربي أشرف بن شرقي وإنهاء أزمة إيقاف القيد، وعودة التونسي فرجاني ساسي مرة أخرى.

وقال مرتضى منصور: ”أنا لست ساحرا ومش سوبر مان عشان أعمل كل ده في أسبوع.. أعلم جيدا من يروجون هذه الشائعات بأن مرتضى سيجدد لبن شرقي وكارتيرون وسيعيد ساسي وسينهي أزمة القيد.. كل هذا الهدف منه إحراجنا لأنهم سيخرجون بعد أسبوع ويقولون أننا لم ننفذ هذا“.

واختتم: ”هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ساسي لن يعود، وما أثير بشأن تدخلي لرفع قرار منع القيد الأسبوع المقبل غير صحيح مطلقا لأني مش سوبر مان“.