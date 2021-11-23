مرتضى منصور يكشف سبب عقد اجتماع مجلس إدارة الزمالك في منزله بدلا من النادي (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، العائد إلى منصبه مع مجلسه، سبب رفضه الحضور إلى مقر النادي لاستلام مقاليد الإدارة، وعقد أول اجتماع للمجلس في منزله.

واعتمد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري حكم القضاء الإداري بعودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، اعتبارا من تاريخ أمس الاثنين.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، مصحوبا بصورة القرار، الذي جاء فيه أن الوزارة وامتثالا للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور قررت عودة المجلس المنتخب وإلغاء قرارها السابق بتجميد المجلس.

وعن سبب عقد الاجتماع في منزله قال: ”مجلس الإدارة اجتمع هنا في منزلي وليس في مقر النادي؛ لأن الأعضاء سيتسلمون مقاليد إدارة النادي بعد ذلك“.

وأوضح: ”أعضاء المجلس تسلموا إدارة النادي من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عصر اليوم الثلاثاء“.

وعن تفاصيل الاجتماع الأول مع أعضاء مجلس الإدارة، قال مرتضى منصور: ”اتفقنا أن الفضل يعود لجماهير النادي التي وقفت وقفة محترمة لم يقفها بجانب المجلس من هم يدعون أنهم رموز النادي“.

وأضاف: ”تم حل المجلس في نوفمبر الماضي، وعودتنا في نوفمبر من العام التالي حكمة من عند الله.. تعرضنا للظلم ورد الحق إلينا“.

وتابع: ”أتمنى ألا يتكرر ذلك الأمر مستقبلا مع نادي الزمالك الكبير العريق“.

وشدد مرتضى منصور على أن عودته لن تكون لتصفية الحسابات، ولكن سيتم التعامل بشكل قانوني مع كل من تمت مجاملتهم الفترة الماضية بتعيينهم أو توليتهم مناصب دون وجه حق.

واختتم مرتضى كلامه مؤكدًا أن نادي الزمالك مفتوح أمام الجميع وأمام أبنائه المخلصين الذين لم يشوهوا صورة النادي ولم يتجاوزوا في حق النادي، مؤكدًا أنه سيحدد موعدا لتكريم حسين لبيب وعماد عبدالعزيز، وسيتم إعلان الموعد في المؤتمر الصحفي.

عودة أمير مرتضى للإشراف على فريق الكرة

من جهة أخرى، عاد أمير مرتضى منصور مجددًا للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تنفيذ قرار عودة مرتضى منصور رسميًا لرئاسة النادي الأبيض.

وتواجد أمير مرتضى منصور أمام ملعب ”عبداللطيف أبورجيلة“، الذي يشهد إقامة تدريبات فريق الكرة.

وتحدث أمير مرتضى مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي بشكل منفرد، ثم تحدث مع اللاعبين وقام بتحفيزهم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الخميس بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.