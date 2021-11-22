ما حقيقة إصرار محمود علاء وأوباما على إخراج معاذ ناشئ الزمالك من الملعب؟ (صور)

لم يتمالك الطفل معاذ ناشئ نادي الزمالك المصري نفسه وانهارت دموعه بعد إخراجه من ملعب مواجهة البنك الأهلي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري، اليوم الإثنين.

وانتشرت صورة للطفل معاذ، حامل كرات في الزمالك، وهو يبكي بحرقة بعد إخراجه من الملعب حيث تردد أن محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما ثنائي الفريق الأول أصرا على إخراجه من الملعب، في حين حاول آخرون تهدئته.

رد محمود علاء وأوباما

ورد مصدر في نادي الزمالك على الحادثة وقال في تصريح لشبكة ”إرم نيوز“: ”بمنتهي الأمانة ونقلا عن محمود علاء وأوباما أقسما أنهما لم يشاهدا الطفل معاذ“.

وأضاف: ”كل الكلام ليس له أساس من الصحة، تحدثت مع معاذ ونفي ما قيل عن الحادثة، وتحدثت أيضا مع مصطفي النقيب المسؤول عن الناشئين في الملعب ونفى ما يتم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه سيتم توضيح كل شيء في برنامج ”زملكاوي“ عبر قناة الزمالك.

وكان الطفل معاذ قد ألمح إلى أن الثنائي محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما سبب خسارة الزمالك بنتيجة 3/5 أمام الأهلي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بداية الشهر الحالي.

كما كشف معاذ عن حوار مع محمد مجدي آفشة بعد رؤية اللاعب الطفل وهو يبكي عقب خسارة الزمالك في مباراة القمة، كما أهداه آفشة قميصه.

التعادل الأول

وتعادل الزمالك لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم بعدما انتهت مباراته مع البنك الأهلي بنتيجة 1/1، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 15 بتوقيع محمد هلال، في حين تعادل الزمالك من ضربة جزاء سجلها أحمد سيد زيزو في الدقيقة 70.

ورفع التعادل رصيد الزمالك، حامل اللقب، إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي حقق الفوز في جميع مبارياته.

في المقابل، رفع التعادل رصيد البنك الأهلي إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

وسجل محمد هلال هدف البنك الأهلي من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 15، بعد هجمة منظمة.

وطالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعد كرة عرضية من المثلوثي، لمست يد يعقوبو، وقد احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو ”VAR“ وسجل منها أحمد سيد زيزو هدف التعادل للزمالك.

واستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 2/0 على إنبي، ثم فاز على طلائع الجيش بنتيجة 2/0 أيضا، قبل أن يخسر 3/5 أمام الأهلي في قمة الجولة الثالثة، وبعد ذلك فاز الزمالك 2/0 على الإسماعيلي، قبل أن يتعادل مع البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 25 نوفمبر في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وشهدت الجولة الخامسة من الدوري المصري فوز الأهلي 3/2 على غزل المحلة، وبيراميدز 3/0 على الشرقية للدخان، والمصري البورسعيدي 3/0 على الجونة.